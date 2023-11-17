Стало відомо, коли голова Європейської ради відвідає Київ

Минулого тижня Єврокомісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-членів на шляху до Європейського Союзу

На початку наступного тижня глава Європейської ради Шарль Мішель відвідає Київ. Про це повідомляє Politico.

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Джерела видання заявили, що Мішель відвідає Україну в пам'ять про протести на Майдані, які почалися 21 листопада 2013 року.

Візит відбудеться напередодні саміту Європейської ради в середині грудня, на якому лідери ЄС обговорять рекомендацію Єврокомісії почати офіційні переговори про вступ України до ЄС.

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Протести на Майдані почалися після рішення президента-втікача України Віктора Януковича вийти з угоди про політичну та економічну асоціацію з ЄС. Росія назвала це повстання «переворотом», спровокованим Заходом, і використовувала його для виправдання своїх військових дій в Україні в 2014 році.

Минулого тижня Єврокомісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-членів на шляху до Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше Мішель звернувся до Китаю із закликом вплинути на Росію, щоб вона припинила війну проти України. Президент Євроради закликав КНР об'єднати зусилля, щоб переконати Путіна припинити злочинну війну і поважати принципи Статуту ООН.