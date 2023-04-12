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Блінкен готовий вирушити до Китаю, але є умова

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Блінкен готовий вирушити до Китаю, але є умова
Блінкен запевняє, що відносини США з Китаєм – це не нова «холодна» війна
фото з відкритих джерел

США вважають важливим продовжувати шукати шляхи зміцнення відносин з Китаєм

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вирушить з візитом до Китаю, як тільки для цього дозріють відповідні умови. Про це він сказав на пресконференції.

«Наші відносини з Китаєм – це не нова «холодна» війна, не тертя, не напруженості. Що стосується мого візиту до Китаю, коли дозріють відповідні умови, я, звичайно, буду з нетерпінням чекати на нього», - заявив держсекретар США.

При цьому, за його словами, Сполучені Штати вважають за важливе продовжувати шукати шляхи зміцнення відносин з Китаєм. Він також наголосив, що відносини між Пекіном та Вашингтоном одні з найзначніших, а також найскладніших.

«Щодо Китаю, ми також готові співпрацювати з ним там, де це відповідає нашим та його інтересам, інтересам усього світу, з низки питань, які ми позначили як транснаціональні проблеми, які жодна країна не зможе вирішити поодинці. І це принесе користь всім нам і всьому світу, якщо ми знайдемо способи співробітництва», - додав Блінкен.

Нагадаємо, 10 квітня Військово-морські сили США направили есмінець із керованими ракетами USS Milius у Південнокитайське море для проведення операції з підтримання свободи судноплавства у міжнародних водах, у яких Китай нарощує свою військову активність. 

Китайські військові назвали прохід есмінця USS Milius «незаконним вторгненням у води... китайських островів без дозволу уряду Китаю» і наголосили, що «Китай має незаперечний суверенітет над островами Південнокитайського моря та прилеглими водами».

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Теги: Ентоні Блінкен Китай США

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