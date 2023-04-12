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США вкрай серйозно ставляться до витоку секретних документів – Остін

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
США вкрай серйозно ставляться до витоку секретних документів – Остін
очільник Пентагону Ллойд Остін
фото з відкритих джерел

Пентагон продовжує розслідування резонансної події, допоки не знайде причини витоку інформації на загал

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати дуже серйозно ставляться до витоку секретних документів, у Пентагоні з цього приводу проводяться щоденні наради.

Про це очільник Пентагону заявив на сьогоднішній пресконференції.

«Я не можу зараз багато чого розповісти, поки йде розслідування Міністерства юстиції, але ми ставимося до цього витоку дуже серйозно. Ми продовжимо розслідування і обшукаємо буквально все, поки не знайдемо джерело витоку і не визначимо його масштаби. Ми проводимо щоденні наради в Пентагоні, пов'язані з даним інцидентом», – зауважив Ллойд Остін.

Зі свого боку, Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Штати в останні дні обговорювали із союзниками витік секретної інформації.

«Ми контактуємо на високому рівні з союзниками та партнерами і запевняємо їх, що США намагаються зберігати секрети і що ми вірні своїм союзницьким зобов'язанням», – сказав він.  

Держсекретар США також повідомив, що 11 квітня розмовляв з главою МЗС України Дмитром Кулебою, запевнивши його, що США й надалі активно підтримуватимуть Україну у війні з РФ.

Як зазначалося напередодні, Пентагон вивчає, як витік впливає на національну безпеку США, а міністерство юстиції починає кримінальне розслідування щодо того, хто міг стояти за «зливом».

Теги: розслідування США Пентагон документи

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