США вкрай серйозно ставляться до витоку секретних документів – Остін

Пентагон продовжує розслідування резонансної події, допоки не знайде причини витоку інформації на загал

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати дуже серйозно ставляться до витоку секретних документів, у Пентагоні з цього приводу проводяться щоденні наради.

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Про це очільник Пентагону заявив на сьогоднішній пресконференції.

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«Я не можу зараз багато чого розповісти, поки йде розслідування Міністерства юстиції, але ми ставимося до цього витоку дуже серйозно. Ми продовжимо розслідування і обшукаємо буквально все, поки не знайдемо джерело витоку і не визначимо його масштаби. Ми проводимо щоденні наради в Пентагоні, пов'язані з даним інцидентом», – зауважив Ллойд Остін.

Зі свого боку, Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Штати в останні дні обговорювали із союзниками витік секретної інформації.

«Ми контактуємо на високому рівні з союзниками та партнерами і запевняємо їх, що США намагаються зберігати секрети і що ми вірні своїм союзницьким зобов'язанням», – сказав він.

Держсекретар США також повідомив, що 11 квітня розмовляв з главою МЗС України Дмитром Кулебою, запевнивши його, що США й надалі активно підтримуватимуть Україну у війні з РФ.

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Як зазначалося напередодні, Пентагон вивчає, як витік впливає на національну безпеку США, а міністерство юстиції починає кримінальне розслідування щодо того, хто міг стояти за «зливом».