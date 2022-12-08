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Блінкен пояснив, чому новий терор Путіна провальний

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Блінкен пояснив, чому новий терор Путіна провальний
фото: Reuters

Блінкен: «Ми залишимося єдиними з Україною стільки, скільки потрібно»

Російський диктатор Володимир Путін цілеспрямовано знищує інфраструктуру України, розраховуючи таким чином зламати волю народу України. Але він нічого цим не досягне. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

«Президент Путін звернувся до нової стратегії руйнування будинків та інфраструктури, намагаючись зламати волю народу України. Йому не вдасться. Ми залишимося єдиними з Україною стільки, скільки потрібно», – написав Блінкен.

Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що росіяни можуть прагнути фальшивого уповільнення війни, щоб відпочити, переобладнатися, перегрупуватися і напасти знову. Він зазначив, що Москва має продемонструвати зацікавлення у «змістовній дипломатії». 

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Теги: диктатор Москва президент путін росіяни Ентоні Блінкен

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