Блінкен пояснив, чому новий терор Путіна провальний

Російський диктатор Володимир Путін цілеспрямовано знищує інфраструктуру України, розраховуючи таким чином зламати волю народу України. Але він нічого цим не досягне. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

«Президент Путін звернувся до нової стратегії руйнування будинків та інфраструктури, намагаючись зламати волю народу України. Йому не вдасться. Ми залишимося єдиними з Україною стільки, скільки потрібно», – написав Блінкен.

President Putin has turned to a new strategy to destroy homes and infrastructure in an attempt to break the will of Ukraine’s people. He won’t succeed. We will remain #UnitedWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/uX2VQLuMsl