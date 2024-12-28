Родичів Башара Асада затримано під час спроби втечі з Лівану

Дружину та дочку двоюрідного брата колишнього президента Сирії Башара Асада було затримано під час спроби залишити Ліван за підробленими закордонними паспортами

Родичів поваленого президента Сирії Башара Асада затримали ліванські служби безпеки під час спроби залишити близькосхідну країну. Про це пише газета An-Nahar.

Зокрема, йдеться про родичів Дурейди Асада – двоюрідного брата колишнього сирійського диктатора. Його дружині та дочці було відмовлено у спробах залишити Ліван.

«Ліванський суд у п'ятницю виніс ухвалу про арешт дружини Дурейда Асада та його доньки після виявлення у них підроблених закордонних паспортів. До уваги, Дурейда Асад є сином Ріфаата Асада – дядька колишнього президента Башара Асада», – наголошується в матеріалі видання.

Раніше ліванські служби безпеки офіційно спростували інформацію про те, що на території Лівану знаходяться високопоставлені політики та представники силових структур колишнього керівництва Сирії.

До слова, газета The Telegraph з посиланням на джерела повідомляла, що Асма Асад, дружина колишнього президента Сирії Башара Асада, має рецидив гострої мієлоїдної лейкемії – раку крові. Уточнюється, що колишню леді Сирії ізолювали в окремому приміщенні, щоб не допустити передачі їй будь-яких інфекцій. Їй заборонено перебувати в одній кімнаті з іншими людьми, проте деякий час її доглядав її батько Фаваз аль-Ахрас.