Україна пояснила Казахстану, що атаки на Новоросійськ не спрямовані проти інших країн

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Україна підтвердила свою повагу до казахського народу
фото з відкритих джерел

Українське МЗС заявило, що атаки на порт у Новоросійську є частиною стратегічно обґрунтованих оборонних операцій

Україна відповіла на заяву Казахстану щодо атак на інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму, підкреслюючи, що жодні дії української сторони не були спрямовані проти Республіки Казахстан чи інших третіх сторін, пише «Главком».

Міністерство закордонних справ України наголосило, що всі зусилля України орієнтовані на відсіч російській агресії та реалізацію права на самооборону, гарантованого 51 статтею Статуту ООН.

Українське МЗС заявило, що атаки на порт у Новоросійську є частиною стратегічно обґрунтованих оборонних операцій, метою яких є послаблення військово-промислового потенціалу Росії. Україна, у відповідь на агресивні дії Росії, продовжує завдавати удари по військових об'єктах агресора, зокрема тим, які сприяють веденню злочинної війни.

«На тлі сьогоднішніх занепокоєнь окремо звертаємо увагу на відсутність попередніх заяв казахської сторони на засудження ударів Російської Федерації по цивільних людях в Україні, житлових будинках, цивільній інфраструктурі та енергетичній системі нашої держави, зокрема підстанціях українських атомних електростанцій.

Лише позавчора Росія здійснила дев’ятигодинну комбіновану ракетно-дронову атаку проти України, внаслідок чого були вбиті та поранені цивільні люди, а без світла залишилися щонайменше 500 тисяч мешканців Києва та понад 100 тисяч мешканців Київської області», – додали у повідомленні.

Завершуючи заяву, Україна підтвердила свою повагу до казахського народу та наголосила на готовності до подальшого розвитку дружніх і прагматичних відносин з Республікою Казахстан, підкреслюючи рівень історичних зв'язків між двома народами.

Раніше Казахстан звернувся до України з вимогою припинити атаки на термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) в Новоросійську, після того, як безпілотники значно пошкодили інфраструктуру термінала, що призвело до зупинки експорту нафти. 

