Війна на Близькому Сході. Іран відкинув пропозицію перемир’я

glavcom.ua
Ростислав Вонс
Верховний лідер має останнє слово в усіх державних питаннях Ісламської Республіки
фото: Reuters

Моджтаба Хаменеї вимагає «поставити Ізраїль та Сполучені Штати на коліна»

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї відхилив пропозиції про перемир’я та деескалацію на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами неназваного іранського посадовця, під час першого засідання з питань зовнішньої політики позиція Хаменеї про помсту США та Ізраїлю була «жорсткою і серйозною», однак невідомо, чи був він присутній особисто.

Високопоставлений чиновник сказав, що дві країни-посередники передали Міністерству закордонних справ Ірану пропозиції про «зниження напруженості або припинення вогню зі Сполученими Штатами». Верховний лідер відповів, що «ще не час для миру, доки Сполучені Штати та Ізраїль не стануть на коліна, не визнають поразку та не виплатять компенсацію».

Раніше видання Axios із посиланням на неназваного американського чиновника повідомило, що між спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі нібито відновилися прямі контакти.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про загибель секретаря Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані внаслідок ізраїльського авіаудару по території Ірану в ніч на 17 березня.

До слова, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вижив під час ракетного удару по своєму бункеру завдяки випадковості. У момент атаки він перебував поза будівлею, тоді як саме укриття було знищене ракетами.

