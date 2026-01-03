Сенатор США закликає Трампа перехоплювати російські танкери

Сенатор Кунс запевняє, що Конгрес готовий підтримати Трампа у більш рішучих діях проти Путіна

Демократична партія США пропонує адміністрації Дональда Трампа поширити жорстку морську стратегію на російський енергетичний експорт. Сенатор Кріс Кунс виступив із закликом застосувати практику перехоплення та арешту нафтових танкерів, яка вже успішно випробувана проти режиму Ніколаса Мадуро, до суден «тіньового флоту» РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на MS NOW.

Оскільки США вже задіяли збройні сили для захоплення суден біля берегів Венесуели (зокрема танкерів Skipper та Centuries), Кунс переконаний, що аналогічні інструменти мають бути використані для блокування фінансових потоків Кремля.

Сенатор запевняє, що Конгрес готовий підтримати Трампа у більш рішучих діях проти Володимира Путіна. Це дозволило б значно обмежити фінансування російської військової машини. Кунс зауважив, що попри обіцянки «уникати нових війн», Трамп фактично розв’язав конфлікт у Західній півкулі, замість того, щоб сфокусувати всі наявні ресурси та «доступні інструменти» на протидії агресії РФ в Україні.

Заява пролунала на тлі масштабної військово-морської операції США в Карибському морі. Окрім двох уже захоплених танкерів, американська Берегова охорона вела переслідування третього судна – Bella 1. За даними медіа, екіпаж Bella 1, намагаючись уникнути арешту, навіть намалював російський прапор на борту, щоб продемонструвати приналежність до «тіньового флоту» РФ, а потім був офіційно внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Тепер його назва – Marinera.

Нагадаємо, Берегова охорона США призупинила операцію із захоплення підсанкційного нафтового танкера Bella 1 після того, як на його борту з'явилося зображення російського прапора.

Згідно з Конвенцією ООН з морського права, Берегова охорона може захоплювати судна, якщо вони не мають державної приналежності або підозрюються в шахрайстві. Коли почалося переслідування, США вважали Bella 1 судном під фальшивим прапором, на яке поширюється судове рішення про арешт.

До слова, Сполучені Штати посилюють морську блокаду Венесуели. Берегова охорона США за підтримки Міністерства оборони перехопила та взяла під контроль черговий нафтовий танкер у міжнародних водах. Операція, проведена на світанку 20 грудня в межах місії «Південний спис», була спрямована на судно, яке нещодавно заходило у венесуельський порт.