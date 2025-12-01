США можуть заблокувати Україні шлях до НАТО? Версія CNN

Переговорники обговорили можливий сценарій, за якого Україні фактично буде заборонено приєднатися до НАТО

Переговори між українською та американською делегаціями у Флориді стали «кроком вперед» і базувалися на прогресі, досягнутому в Женеві, де минулого тижня відбувся перший раунд обговорень пропозицій США щодо мирного плану та припинення російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Одним з найбільш «проблемних аспектів оригінальної» мирної пропозиції США було положення про те, що Україна має офіційно відмовитися від свого прагнення, закріпленого в її Конституції, приєднатися до НАТО – ключова вимога Росії для припинення війни, яку українські чиновники продовжують відхиляти.

Однак джерело CNN тепер повідомляє, що переговорники обговорили можливий сценарій, за якого Україні фактично буде заборонено приєднатися до західного військового Альянсу під керівництвом США через домовленості, які доведеться узгоджувати безпосередньо між країнами-членами НАТО та Москвою.

«Україна не буде змушена офіційно, в юридичному сенсі, відмовитися від цього прагнення. Але якщо США мають щось узгодити з Росією на двосторонній основі, або якщо Росія хоче отримати якісь гарантії від НАТО на багатосторонній основі, то це не залучає Україну до процесу прийняття рішень», – повідомило джерело.

Остаточне рішення щодо цього надзвичайно делікатного компромісу, який, ймовірно, буде непопулярним серед країн НАТО, ще не прийнято і, зрештою, буде ухвалено президентом України, підкреслило джерело. Але це свідчить про те, що в міру просування переговорів між США та Україною і поїздки Стіва Віткоффа до Москви для переговорів у Кремлі, шукаються креативні рішення, щоб обережно обійти червоні лінії Києва.

Нагадаємо, українська та американська команди завершили перемовини щодо мирного плану у Флориді. CNN раніше повідомляв, що на переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні.

Також президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника української делегації та секретаря РНБО щодо переговорів з америнською стороною. Згодом Дональд Трамп висловив певний оптимізм щодо можливості укладення угоди для припинення війни в Україні, заявивши, що є «хороший шанс» на досягнення мирної угоди.

За повідомленням The Wall Street Journal, переговори між представниками України та США в Маямі 30 листопада стосуються насамперед графіка проведення українських виборів, а також питань «обміну територіями» між Україною та РФ та деяких інших моментів.

Українську делегацію цього разу очолював секретар РНБО Рустем Умєров, який замінив усунутого з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Американську сторону представляли держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Річард Віткофф та радник президента Джаред Кушнер.