Axios: Мирний план США містить гарантії безпеки для України за аналогом пʼятої статті НАТО

За інформацією ЗМІ, новий напад на Україну «розглядатиметься як напад, який загрожує миру та безпеці трансатлантичного співтовариства»

Гарантія безпеки діятиме протягом перших 10 років і може бути продовжена за взаємною згодою

Мирний план Сполучених Штатів для завершення війни в Україні вперше містить гарантії безпеки, засновані на пʼятій статті Статуту НАТО. Це зобов'язуватиме США та європейських союзників розглядати майбутню агресію проти України як напад на всю «трансатлантичну спільноту». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Зазначається, що у плані з 28 пунктів, презентованому українському президенту міністром армії США Даніелем Дрісколлом, просто йдеться про те, що «Україна отримає надійні гарантії безпеки». Однак США представили українцям ще один проєкт угоди.

«У ньому йдеться про те, що будь-який майбутній «значний, навмисний і тривалий збройний напад» Росії на Україну «розглядатиметься як напад, який загрожує миру та безпеці трансатлантичного співтовариства», – пишуть журналісти.

У разі нападу президент Сполучених Штатів, після негайних консультацій з Україною, НАТО та європейськими партнерами, визначить заходи, необхідні для відновлення безпеки. «Ці заходи можуть включати застосування збройної сили, розвідувальну та матеріально-технічну допомогу, економічні та дипломатичні дії, а також інші кроки, які будуть визнані доцільними. Спільний механізм оцінки за участю НАТО та України оцінюватиме будь-яке заявлене порушення», – йдеться у статті.

Гарантія безпеки діятиме протягом перших 10 років і може бути продовжена за взаємною згодою. Спільна моніторингова комісія під керівництвом європейських партнерів за участю США контролюватиме її дотримання. При цьому документ містить у собі рядки для підписів від України, США, ЄС, НАТО і Росії.

Чиновник Білого дому заявив, що Росію поінформували про проєкт. Водночас Axios додає, що план може викликати негативну реакцію з боку союзників Трампа, оскільки фактично зобов'яже американських військових захищати Україну в разі нової війни.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.