Головна Світ Політика
search button user button menu button

Axios: Мирний план США містить гарантії безпеки для України за аналогом пʼятої статті НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Axios: Мирний план США містить гарантії безпеки для України за аналогом пʼятої статті НАТО
За інформацією ЗМІ, новий напад на Україну «розглядатиметься як напад, який загрожує миру та безпеці трансатлантичного співтовариства»
фото: Getty Images

Гарантія безпеки діятиме протягом перших 10 років і може бути продовжена за взаємною згодою

Мирний план Сполучених Штатів для завершення війни в Україні вперше містить гарантії безпеки, засновані на пʼятій статті Статуту НАТО. Це зобов'язуватиме США та європейських союзників розглядати майбутню агресію проти України як напад на всю «трансатлантичну спільноту». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Зазначається, що у плані з 28 пунктів, презентованому українському президенту міністром армії США Даніелем Дрісколлом, просто йдеться про те, що «Україна отримає надійні гарантії безпеки». Однак США представили українцям ще один проєкт угоди.

«У ньому йдеться про те, що будь-який майбутній «значний, навмисний і тривалий збройний напад» Росії на Україну «розглядатиметься як напад, який загрожує миру та безпеці трансатлантичного співтовариства», – пишуть журналісти.

У разі нападу президент Сполучених Штатів, після негайних консультацій з Україною, НАТО та європейськими партнерами, визначить заходи, необхідні для відновлення безпеки. «Ці заходи можуть включати застосування збройної сили, розвідувальну та матеріально-технічну допомогу, економічні та дипломатичні дії, а також інші кроки, які будуть визнані доцільними. Спільний механізм оцінки за участю НАТО та України оцінюватиме будь-яке заявлене порушення», – йдеться у статті.

Гарантія безпеки діятиме протягом перших 10 років і може бути продовжена за взаємною згодою. Спільна моніторингова комісія під керівництвом європейських партнерів за участю США контролюватиме її дотримання. При цьому документ містить у собі рядки для підписів від України, США, ЄС, НАТО і Росії.

Чиновник Білого дому заявив, що Росію поінформували про проєкт. Водночас Axios додає, що план може викликати негативну реакцію з боку союзників Трампа, оскільки фактично зобов'яже американських військових захищати Україну в разі нової війни.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Читайте також:

Теги: США НАТО переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: США не мають жодного стосунку до цих ракет, звідки б вони не були, і що б Україна з ними не робила
Трамп назвав фейком новину WSJ про зняття обмеження на використання Україною ракет далекої дії
23 жовтня, 00:02
34-річний Декарлос Браун-молодший вбив Ірину Заруцьку
Суд виніс обвинувачення підозрюваному у вбивстві українки Ірини Заруцької в США
24 жовтня, 14:19
Трамп: Вони (колишні високопосадовці – «Главком») шпигували за сенаторами і членами Конгресу, прослуховували їхні дзвінки
Трамп хоче покарати посадовців Байдена, причетних до розслідування штурму Капітолію
26 жовтня, 06:25
Зеленський оцінив гру Трампа з Путіним: «Вікно відкрите» для перемовин або зброї
«Або перемовини, або…» Зеленський оцінив гру Трампа з Путіним
28 жовтня, 10:35
США відновлюють військово-морську базу часів Холодної війни поблизу Венесуели
США відновлюють військово-морську базу часів Холодної війни поблизу Венесуели
3 листопада, 03:57
У ЄС заявили про необхідність підготуватися до нового етапу безпеки без США
У ЄС зробили заяву щодо виведення військ США із Європи
7 листопада, 15:28
Ведуча BBC порушила правила щодо виразу обличчя, коли йдеться про «вагітних»
Ведуча BBC втрапила у скандал через фразу про «вагітних людей». Реакція видання
10 листопада, 14:26
Трамп: Будь-яка країна, яка веде бізнес із Росією, буде піддана дуже суворим санкціям
Трамп підтримав законопроєкт про санкції проти країн, які торгують із Росією
17 листопада, 05:22
Левітт заявила, що спецпосланець президента США Стів Віткофф та державний секретар США Марко Рубіо протягом місяця працювали над «мирним планом»
Білий дім заявив, що США ведуть однакові переговори з Україною і Росією щодо мирного процесу
Сьогодні, 01:26

Політика

МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua