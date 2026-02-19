Болгарія призначила дострокові вибори президента

Кабінет Андрея Гюрова сформували після відставки коаліції, а експрезидент Румен Радев готується до участі у виборах

У Болгарії почав роботу новий тимчасовий уряд на чолі з Андреєм Гюровим, тоді як позачергові парламентські вибори призначили на 19 квітня. Вони стануть уже восьмими загальними виборами в країні з 2021 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Balkan Insight.

Дострокове голосування відбудеться після розпаду коаліції, сформованої навколо правоцентристської партії ГЄРБ за участі Болгарської соціалістичної партії та партії «Є такий народ», яку підтримувала політична сила «Новий початок» бізнесмена Деляна Пеєвського.

Попередній уряд пішов у відставку в грудні на тлі масштабних протестів, викликаних непопулярним проєктом річного бюджету. Новий тимчасовий прем’єр Андрей Гюров заявив журналістам, що очікує ініціатив від міністра юстиції Андрія Янкулова щодо кадрових змін у прокуратурі, зокрема можливої відставки виконувача обов’язків генерального прокурора Борислава Сарафова. Останнього критикують за інформаційну політику навколо резонансних кримінальних справ, пов’язаних із двома потрійними смертями на північному заході країни.

Склад тимчасового кабінету ознаменувався політичним поверненням Надії Нейнської, яка знову очолила Міністерство закордонних справ. Раніше вона була главою МЗС у 1997–2001 роках, депутаткою Європарламенту та послом Болгарії в Туреччині. Гюров також запровадив нову посаду віцепрем’єра з питань «справедливості голосування», яку обійняв активіст платформи «Союз за чесні вибори» Стоїл Цицелков.

Політична ситуація у країні залишається напруженою через підготовку до виборів і можливу появу нової політичної сили колишнього президента Румена Радева, який оголосив про відставку. В опитуванні Market Links від 16 лютого безіменна партія Радева отримала 25,6% підтримки, випередивши ГЄРБ із 15,4%, блок «Ми продовжуємо зміни/Демократична Болгарія» з 12,5% і «Рух за права і свободи – Новий початок» із 10,5%. Інше дослідження агентства Myara від 17 лютого прогнозує альянсу Радева до 33,3% голосів.

Раніше президент Болгарії Румен Радев оголосив про відставку та заявив, що подасть відповідну заяву до Конституційного суду. «Девʼять років тому ви довірили мені працювати на посаді президента Болгарії. Разом ми пережили низку криз, атаки олігархії та великі протести у 2020 та 2025 роках. Обставини змусили мене призначати тимчасові уряди. Сьогодні я востаннє звертаюся до вас як президент Болгарії. Перш за все, я хотів би попросити пробачення. Дякую вам за терпіння. Я визнаю свої помилки», – заявив Радев. Повноваження глави держави припиняться лише після рішення Конституційного суду, до цього моменту він формально залишається на посаді.