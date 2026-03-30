Болгарія пояснила, чи передасть Україні реактори для добудови Хмельницької АЕС

glavcom.ua
Остаточне рішення про продаж реакторів залежить від болгарської сторони
фото: Хмельницька АЕС

Болгарія активно готується до майбутніх виборів, тому продаж Україні ядерних реакторів для добудови Хмельницької АЕС наразі не є основним питання. Водночас обговорення досі тривають. Про це тимчасовий очільник болгарського уряду Андрей Гюров заявив на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Я не думаю, що ціна – це головна проблема станом на зараз. Питання в тому, що, як ви знаєте, Болгарія очікує на вибори за три тижні, тому наш проміжний уряд має головне завдання – підготувати справедливі і чесні вибори. Звичайно, ми активно спілкуємося з нашими енергетичними візаві тут, в Україні. Ми обговорюємо можливості передачі власності цих реакторів в Україні, в цей момент є голосування в парламенті, яке каже про те, що будь-яка передача власності має бути затверджена парламентом. Тому це питання того, чи зробить парламент це зараз, чи пізніше – це питання електоральної математики», – пояснив Гюров.

Тим часом Зеленський наголосив, що Україна готова до продовження співробітництва в напрямку блоків для атомної станції.

«Чому? В нас є атомні станції, все під це розраховане. Росія окупувала шість блоків атомної генерації. В Україні ця енергетика достатньо дешева, могла би допомагати і українцям, і експортувати цю допомогу в інші країни, включаючи Близькосхідну Європу і Молдову, яка потерпає від великого дефіциту. Ми сьогодні не можемо це робити, не вистачає. Але є вся інфраструктура побудована, два блоки, які можуть приносити допомогу Україні, Болгарії приносити гроші, приносити допомогу людям, мають працювати, на наш погляд, але сьогодні рішення за болгарською стороною. Безумовно, є свої виклики», – каже він.

Як відомо, у травні 2024 року Кабмін ухвалив рішення про виділення 7,1 млрд грн на відбудову української енергосистеми. Тодішній міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що добудова третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції займе 2,5-3 роки, четвертого енергоблока – до чотирьох років.

Для початку будівництва було необхідно, аби Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Проте громадськість не підтримала плани «Енергоатома», аргументуючи це небезпечним впливом на екосистему та нереалістичною вартістю проєкту.

З літа 2024 року в парламенті кілька разів намагались включити до порядку денного законопроєкт про добудову Хмельницької АЕС, однак питання завжди переносили. Однак 11 лютого у другому читанні та в цілому парламент все ж схвалив законопроєкт № 11392.

До слова, 13 березня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11392, який дозволяє придбати російські реактори у Болгарії для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

