Болгарія пояснила, чи передасть Україні реактори для добудови Хмельницької АЕС

Президент наголосив, що українська сторона готова до продовження співпраці для отримання двох блоків для Хмельницької АЕС

Болгарія активно готується до майбутніх виборів, тому продаж Україні ядерних реакторів для добудови Хмельницької АЕС наразі не є основним питання. Водночас обговорення досі тривають. Про це тимчасовий очільник болгарського уряду Андрей Гюров заявив на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Я не думаю, що ціна – це головна проблема станом на зараз. Питання в тому, що, як ви знаєте, Болгарія очікує на вибори за три тижні, тому наш проміжний уряд має головне завдання – підготувати справедливі і чесні вибори. Звичайно, ми активно спілкуємося з нашими енергетичними візаві тут, в Україні. Ми обговорюємо можливості передачі власності цих реакторів в Україні, в цей момент є голосування в парламенті, яке каже про те, що будь-яка передача власності має бути затверджена парламентом. Тому це питання того, чи зробить парламент це зараз, чи пізніше – це питання електоральної математики», – пояснив Гюров.

Тим часом Зеленський наголосив, що Україна готова до продовження співробітництва в напрямку блоків для атомної станції.

«Чому? В нас є атомні станції, все під це розраховане. Росія окупувала шість блоків атомної генерації. В Україні ця енергетика достатньо дешева, могла би допомагати і українцям, і експортувати цю допомогу в інші країни, включаючи Близькосхідну Європу і Молдову, яка потерпає від великого дефіциту. Ми сьогодні не можемо це робити, не вистачає. Але є вся інфраструктура побудована, два блоки, які можуть приносити допомогу Україні, Болгарії приносити гроші, приносити допомогу людям, мають працювати, на наш погляд, але сьогодні рішення за болгарською стороною. Безумовно, є свої виклики», – каже він.

Як відомо, у травні 2024 року Кабмін ухвалив рішення про виділення 7,1 млрд грн на відбудову української енергосистеми. Тодішній міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що добудова третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції займе 2,5-3 роки, четвертого енергоблока – до чотирьох років.

Для початку будівництва було необхідно, аби Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Проте громадськість не підтримала плани «Енергоатома», аргументуючи це небезпечним впливом на екосистему та нереалістичною вартістю проєкту.

З літа 2024 року в парламенті кілька разів намагались включити до порядку денного законопроєкт про добудову Хмельницької АЕС, однак питання завжди переносили. Однак 11 лютого у другому читанні та в цілому парламент все ж схвалив законопроєкт № 11392.

До слова, 13 березня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11392, який дозволяє придбати російські реактори у Болгарії для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.