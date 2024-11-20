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«Путін не має милосердя»: президент Австрії закликав припинити війну

Степан Гафтко
glavcom.ua
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«Путін не має милосердя»: президент Австрії закликав припинити війну
Александер Ван дер Беллен зробив заяву про війну
фото з відкритих джерел

Австрійський президент пригадав, що Україна захищається вже тисячу днів

Російські атаки минулих вихідних на українські міста в черговий раз продемонстрували, що очільник Кремля Путін не має милосердя. Як передає Укрінформу, про це написав на своїй сторінці у соцмережі Х федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен.
«1000 днів з моменту нападу Росії на Україну. 1000 днів невимовних страждань, терору та руйнувань. Занадто багато втрачених життів. Атаки минулих вихідних знову показали: Путін не має милосердя. Ця невиправдана загарбницька війна повинна бути закінчена», – написав українською австрійський президент.

Також Ван дер Беллен опублікував фото підсвічених в українські кольори «Воріт героїв» у Відні.

До слова, 1000 днів незламності: як Україна бореться за своє виживання.

Рівно тисяча днів тому почалось широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. ЗСУ звернулись до українців.

Нагадаємо, за 1000 днів війни екологічні збитки від воєнних дій сягнули приблизно $71 млрд. Через обстріли та лісові пожежі в атмосферу викинуто додатково 180 млн тонн діоксиду вуглецю.

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Теги: війна путін Україна президент соцмережі Австрія росіяни

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