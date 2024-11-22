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Болгарія та Румунія підписали угоди про приєднання до Шенгенської зони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Болгарія та Румунія підписали угоди про приєднання до Шенгенської зони
Румунія та Болгарія сподіваються, що їхній вступ до Шенгенської зони позитивно вплине на економіку
фото з відкритих джерел

Угода відкриває можливість для доступу країн до безвізового простору Європейського Союзу

Сьогодні, 22 листопада, Болгарія та Румунія підписали угоди з ЄС про приєднання до Шенгенської зони, досягнувши домовленості з Австрією. Про це повідомляє Bloomberg.

Угода, підписана в Будапешті за участю представників Угорщини, відкриває можливість для доступу до безвізового простору Європейського Союзу після майже двох десятиліть очікування з моменту їхнього вступу в ЄС у 2007 році. Ключовою умовою австрійської згоди стало зобов’язання Болгарії та Румунії запобігати нелегальній міграції до ЄС.

Шенгенська зона – це європейський простір, у якому скасований прикордонний контроль на внутрішньому кордоні. Наразі до неї належать 27 держав ЄС, а також Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн.

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер підкреслив, що угода містить пакет заходів, які зобов'язують країни не допускати мігрантів без належних документів до ЄС. Остаточне голосування міністрів внутрішніх справ ЄС для схвалення вступу заплановане на 12 грудня, з можливим набуттям чинності наступного року.

Згідно з угодою для посилення контролю з боку Болгарії та Румунії на кордоні з Туреччиною буде розгорнуто додатково до 100 поліцейських. Однак тимчасовий контроль на кордоні Румунії з Угорщиною та Болгарією триватиме щонайменше шість місяців після їхнього остаточного приєднання.

Як зазначає Bloomberg, Румунія та Болгарія сподіваються, що їхній вступ до Шенгенської зони позитивно вплине на економіку, адже наразі їхнє виключення з зони заподіює збитки, оцінювані щорічно від 2% до 5% ВВП. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала прогрес Болгарії та Румунії на шляху до членства у Шенгенській зоні. Вона заявила, що наступним є «формальне» рішення Європейської ради.

«Болгарія та Румунія повністю належать до Шенгенської зони. Скасування внутрішнього контролю на сухопутних кордонах є останньою перешкодою. Я вітаю позитивний результат неформальних дискусій сьогодні в Будапешті», – зазначила вона.

Як відомо, Румунія та Болгарія досягли угоди про приєднання до Шенгенської зони. Країни ЄС скасують прикордонний контроль на морських та повітряних кордонах двох країн із березня 2024 року.

До слова, Європейський Союз відклав запровадження нової біометричної системи контролю в'їзду для громадян країн, які не є членами ЄС. Запровадження системи відклали вже втретє. Її мали запровадити влітку минулого року, але Франція висловила занепокоєння, що це матиме негативний вплив на проведення чемпіонату світу з регбі восени минулого року та Олімпійських ігор влітку цього року. Його перенесли на 6 жовтня цього року, а потім знову відклали до листопада на тлі побоювань щодо зриву поїздок до ЄС у шкільний сезон. 

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Теги: Болгарія Румунія Урсула фон дер Ляєн Європейський союз Єврокомісія

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