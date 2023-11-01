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Болгарія видворила російського пропагандиста

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Болгарія видворила російського пропагандиста
Олександр Гацак покинув Болгарію 1 листопада
фото з відкритих джерел

Гацака 29 вересня викликали для вручення наказу про видворення

Державне агентство національної безпеки Болгарії (Sans) повідомило 1 листопада, що з країни вислали кореспондента «Російської газети» Олександра Гацака через загрозу національній безпеці. Про це повідомляє інформаційне агентство ВТА.

«З огляду на діяльність, що становить загрозу для нацбезпеки Болгарії, за наказом керівника ДАНС до громадянина РФ Олександра Гацака, акредитованого в Болгарії кореспондента «Російської газети», застосовані примусові адміністративні заходи у вигляді позбавлення посвідки на проживання, видворення і заборони на в'їзд та проживання на території країн-членів ЄС», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що Гацака 29 вересня викликали для вручення наказу про видворення: спочатку до Міграційного управління МВС, а потім до Державного агентства національної безпеки Болгарії. Але він туди не з'явився і сховався на території посольства Росії в Софії.

Гацак покинув Болгарію 1 листопада.

Раніше російського пропагандиста видворила із країни Молдова.

Теги: журналіст росія Болгарія

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