Болгарія видворила російського пропагандиста

Гацака 29 вересня викликали для вручення наказу про видворення

Державне агентство національної безпеки Болгарії (Sans) повідомило 1 листопада, що з країни вислали кореспондента «Російської газети» Олександра Гацака через загрозу національній безпеці. Про це повідомляє інформаційне агентство ВТА.

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«З огляду на діяльність, що становить загрозу для нацбезпеки Болгарії, за наказом керівника ДАНС до громадянина РФ Олександра Гацака, акредитованого в Болгарії кореспондента «Російської газети», застосовані примусові адміністративні заходи у вигляді позбавлення посвідки на проживання, видворення і заборони на в'їзд та проживання на території країн-членів ЄС», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що Гацака 29 вересня викликали для вручення наказу про видворення: спочатку до Міграційного управління МВС, а потім до Державного агентства національної безпеки Болгарії. Але він туди не з'явився і сховався на території посольства Росії в Софії.

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Гацак покинув Болгарію 1 листопада.

Раніше російського пропагандиста видворила із країни Молдова.