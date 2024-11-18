Бомбардувальники НАТО відпрацювали скидання ядерних бомб біля кордонів РФ

Стратегічні бомбардувальники НАТО провели тренування біля Калінінградської області

Стратегічні бомбардувальники B-52H Stratofortress провели навчання на полігоні Cudgel, котрий розташований поблизу Калінінградської області РФ. Про це повідомляє Об’єднане авіаційне командування НАТО.

Навчання підтримали італійські та німецькі винищувачі.

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НАТО провело навчання із залученням бомбардувальників Фото: Об’єднане авіаційне командування НАТО

Союзники Німеччина, Італія і Сполучені Штати об’єдналися на полігоні у Литві під час навчань Vanguard Merlin у межах BTF 25-1, – зазначили у повідомленні.

Зазначається, що BTF 25-1 включає багатонаціональну інтеграцію з Чехією, Литвою, Норвегією та Швецією, що сприяє підвищенню сумісності та оперативної готовності Альянсу.

Нагадаємо, у зв'язку з масованим ракетним обстрілом території України Росією, військове командування Республіки Польща підняло в небо польську та союзницьку авіацію.

До слова, пілоти Королівських військово-повітряних сил Британії і Королівського флоту отримають на озброєння нову передову крилату ракету після першого успішного випробування керованої ракети Spear.

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поскаржився, що у нього виникли проблеми з обслуговуванням літака через санкції і «дружні» країни відмовляються заправляти закріплений за ним борт.