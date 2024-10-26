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ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру та в Торецьку – звіт ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру та в Торецьку – звіт ISW
Ситуація на фронті
фото з відкритих джерел

Окупанти просунулись біля Покровська, а українські бійці біля Часового Яру та Торецька

Українські війська повернули контроль над позиціями на південний схід від Часового Яру, а також у південній частині Торецька в Донецькій області. Водночас окупанти просунулися на схід від Сіверська та на південний схід від Покровська. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ в Росії

ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру та в Торецьку – звіт ISW фото 1
Фото: ISW

Українські та російські війська нещодавно просунулися на основному українському виступі в Курській області.

Геолокаційні знімки, опубліковані 25 жовтня, показують, що українські сили просунулися на захід від Борок (південний схід від Суджі). Інші геолокаційні кадри того ж дня свідчать, що російські війська відбили позиції на схід від Обухівки (південний схід від Коренево).

25 жовтня бої тривали в районі Глушкова на захід від основного українського виступу в Курській області, однак підтверджених змін у лінії фронту не було. Російські джерела, включаючи Міністерство оборони РФ, заявили, що українські сили безуспішно атакували за допомогою одного танка та двох ББМ поблизу Нового Шляху (на південь від Глушкова). Один із російських блогерів зазначив, що є непідтверджені повідомлення про те, що деякі українські підрозділи відступили за міжнародний кордон до України після боїв біля Нового Шляху, але Інститут вивчення війни (ISW) не знайшов підтверджень цієї інформації.

Харківська область

ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру та в Торецьку – звіт ISW фото 2
Фото: ISW

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області 25 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Російські війська продовжили наземні атаки в районі Вовчанська та Стариці (на південний захід від Вовчанська) 24 і 25 жовтня.

Луганська область

ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру та в Торецьку – звіт ISW фото 3
Фото: ISW

Російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 25 жовтня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися на два кілометри в районі Стельмахівки та контролюють "велику частину" Кругляківки (на південь від Куп'янська). ISW не спостерігав підтвердження цієї заяви.

Донецька область

ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру та в Торецьку – звіт ISW фото 4
Фото: ISW

Російські війська нещодавно просунулися на схід від Сіверська. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 жовтня, вказують на те, що російські війська просунулися на південний захід від Верхньокам'янки (на схід від Сіверська) під час російської механізованої атаки чисельністю до взводу.

Нещодавно українські сили відновили позиції біля Часового Яру на тлі російських наступальних операцій у цьому районі 25 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 жовтня, показують, що українські сили діють на південний схід від Часового Яру на шахті Блок 9, де ISW раніше спостерігав дії російських сил, що вказує на те, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції в цьому районі.

ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру та в Торецьку – звіт ISW фото 5
Фото: ISW

Нещодавно українські сили відновили позиції у південному Торецьку. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 жовтня, показують, що українські сили діють уздовж вулиці Тоболенка у південному Торецьку, де ISW раніше спостерігав підтверджені російські наступи, що вказує на те, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції у цьому районі.

ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру та в Торецьку – звіт ISW фото 6
Фото: ISW

Російські війська продовжили наступальні операції на схід від Курахового 25 жовтня, але жодних підтверджених змін лінії фронту у цьому районі не було.

Російські війська продовжили наступальні операції на південний схід від Донецька 25 жовтня, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські війська продовжили наступальні операції на північний схід від Вугледару в районі Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки та Водяного та на північ від Вугледару в районі Новоукраїнки та Богоявленки 24 та 25 жовтня.

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про російську активність у районі кордону Донецької та Запорізької областей 25 жовтня.

«Південна вісь»

ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру та в Торецьку – звіт ISW фото 7
Фото: ISW

Російські війська продовжували наступ на заході Запорізької області на північний схід від Роботиного в районі Новоандрівки та на північ від Роботиного у напрямку Новоданилівки 24 та 25 жовтня, проте підтверджених змін лінії фронту не було.

До слова, противник протягом минулої доби завдав ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 70 авіаційних ударів із застосуванням 106 КАБів, понад 600 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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Теги: окупанти кордон озброєння наступ ISW Курщина

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