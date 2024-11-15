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Фіцо розповів, скільки часу блокуватиме вступ України до НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Фіцо розповів, скільки часу блокуватиме вступ України до НАТО
Прем'єр Словаччини висловив підтримку гуманітарної та економічної допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Словацький політик заявив, що вступ України до Альянсу нібито може призвести до спалаху третьої світової війни

Словаччина буде виступати проти прийняття України до НАТО, поки Роберт Фіцо обіймає посаду прем'єр-міністр Словаччини. Про це повідомляє «Голос Америки».

Політик рішуче висловився проти вступу України до Північноатлантичного альянсу. Політик вважає, що це може спричинити серйозну ескалацію глобального конфлікту. «Членство України в оборонному союзі НАТО могло б призвести до спалаху третьої світової війни», – каже він.

Водночас Фіцо висловив підтримку гуманітарної та економічної допомоги Україні, а також заявив про свою прихильність до її майбутнього членства в Європейському Союзі. 

«Україна заслуговує на чесний і справедливий мир, який відповідає встановленим правилам. Україна може бути частиною ЄС, але зовсім не може бути членом НАТО», – наголосив Фіцо.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в Україні діють «нацистські та фашистські» війська, натомість світова спільнота «мовчки мириться» з цим. 

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна готова приєднатися до китайсько-бразильської «мирної ініціативи» щодо завершення війни в Україні після зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні в п'ятницю, 1 листопада.

Як відомо, Фіцо зʼявився на державному пропагандистському каналі РФ – «Россия 1». Цей виступ викликав хвилю обурення. Колишній премʼєр-міністр Словаччини Ігор Матович різко відреагував на виступ чинного прем'єра, назвавши його «тхором», як повідомляє Politico.

Раніше стало відомо, що Фіцо обурився через план перемоги Зеленського та назвав його нереалістичним.

До слова, відомі громадські діячі, письменники, науковці та журналісти Словаччини виступили з протестом проти участі прем’єра Роберта Фіцо в програмі телеканалу «Россия 1». Автори петиції закликають прем’єра усвідомити, що «Словацька Республіка не є його власністю» і що Фіцо «має лише обмежений мандат на керівництво країною».

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Теги: Словаччина прем’єр-міністр Фіцо НАТО

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