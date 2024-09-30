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Росія може постачати ракети єменським хуситам: реакція США

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія може постачати ракети єменським хуситам: реакція США
фото: en.wikipedia.org (ілюстративні)

США заявили, що будь-яка співпраця у сфері озброєнь між хуситами та росіянами була б дестабілізуючою

США стурбовані тим, що Росія може постачати ракети хуситам в Ємені. Про це заявив спеціальний посланник США з Ємену Тім Лендеркінг повідомляє Bloomberg.

«Ми стривожені цим. Будь-яка співпраця у сфері озброєнь між хуситами та росіянами була б дуже дестабілізуючою», – прокоментував Тім Лендеркінг інформацію про те, що РФ веде переговори про передачу хуситам сучасних протикорабельних ракет «Яхонт».

Нагадаємо, що Росія готувалася доставити ракети та іншу військову техніку повстанцям-хуситам в Ємені наприкінці минулого місяця, але під тиском США й Саудівської Аравії відмовилася. 

За даними джерел CNN, саудівці, які роками вели війну з хуситами до того, як США допомогли домовитися про крихке перемир'я у 2022 році, застерегли Росію від озброєння одного з їхніх найбільших супротивників. США, які брали участь у кількох дипломатичних спробах зупинити росіян від цих дій, окремо звернулися до саудитів з проханням вплинути на Москву.

Раніше єменські хусити запевнили Росію та Китай у тому, що їхні судна, які пропливатимуть через Червоне море та Аденську затоку, не будуть атаковані.

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Теги: США росія ракета російська ракета Ємен

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