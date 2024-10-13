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Відомий військовий, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького звернувся до українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Відомий військовий, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького звернувся до українців
Кирило Верес закликав цивільних українців донатити на ЗСУ
фото: скріншот із відео

Кирило Верес розповів, чим забезпечують його підрозділ держава, а чим – волонтери

Якщо не буде армії, то не буде і країни. Тож військо слід любити та допомагати йому. Таку думку в ефірі програми «Гуртом та вщент» висловив Герой України, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, підполковник Кирило Верес.

«НА ЗСУ – як на церкву. Кожної неділі. Донатьте», – звернувся до українців комбат.

Крім того, Кирило Верес розповів, чим забезпечують його підрозділ держава, а чим – волонтери.

«Усе залежить від галузі. Якщо це бронетехніка, то держава дає 100%. Озброєння – теж держава 100%. Але міномети, кулемети вже й фонди можуть купляти. Якщо говорити про дрони, то держава може видавати дорогі засоби і комплекси. У цифрах це набагато менше, ніж ми отримуємо від фондів та волонтерів, але один кейс вартує півтора-два мільйони», – пояснив командир батальйону К-2.

Кирило Кирилович Верес – підполковник Збройних сил України. Учасник російсько-української війни. Герой України. Станом на 2015 рік – контррозвідник СБУ. Здійснив затримання – разом із Віктором Ніколюком – російських грушників Єрофєєва і Александрова. Станом на 2016 рік – офіцер 92-ї бригади. Родина проживає в Києві. У березні 2016-го на дружину Ганну і сина вчинено напад. У середині березня 2022 року в ході повномасштабного російського вторгнення майор Кирило Верес організовував оборону населеного пункту Мар'їнка на Донеччині. З лютого 2022 року командир батальйону К-2 54-ї ОМбр, тримав оборону на напрямку Соледар-Сіверськ.

Нагадаємо, Кирило Верес зізнався, чи траплялося таке, що він відмовлявся виконувати накази командування.

Раніше Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує

Крім того, Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув. 

Також Герой України, командир зенітно-ракетного дивізіону «Бук-М1» Ярослав Мельник повідомив, що вік чоловіків, які приходять у його військову частину, становить понад 35 років, 20-річних хлопців значно менше.

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Теги: держава Герой України озброєння війна напад Соледар

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