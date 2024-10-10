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Центр протидії дезінформації спростував фейк про зникнення 152-ї бригади біля Покровська

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Центр протидії дезінформації спростував фейк про зникнення 152-ї бригади біля Покровська
Росіяни поширили фейк про рначебто зникнення під Покровськом підрозділу ЗСУ
фото з відкритих джерел

осійські пропагандити ширили інформацію про те, що на Покровському напрямку зник один із підрозділів ЗСУ

Центр протидії дезінформації спростовує поширені російськими пропагандистами чутки про нібито «зникнення» 152-ї окремої єгерської бригади Збройних Сил України та її командира під час боїв на Покровському напрямку. Про це ЦПД повідомив у своєму Telegram.

«Верифікувавши інформацію в Генштабі, Центр повідомляє, що 152-га бригада продовжує виконувати бойові завдання, і заяви про її буцімто «зникнення» є безпідставними. Такі фейки російська пропаганда поширює для того, щоб посіяти паніку серед населення, викликати недовіру до Збройних Сил України, деморалізувати українських військових та їхні родини», – йдеться у повідомленні.

ЦПД закликає довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати непідтверджені дані.

Раніше російські пропагандисти розповсюджували повідомлення, що українські військові «масово зникають», а їхні родичі «не можуть отримати жодної інформації» про долю своїх близьких.

До слова, раніше українські журналісти спростували інформацію про можливе призначення Кирила Буданова, начальника Головного управління розвідки, наступним президентом країни з підтримкою ЦРУ.

У мережі поширюється інформація, що нібито жителі Покровська організовують протести проти ЗСУ. Однак, як зауважив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, ця інформація є російським фейком.

Раніше стало відомо, що «фейкороби» масово поширюють дезінформацію, ніби українські військові отримали наказ від головкома ЗСУ прорватися на курську АЕС та закласти там вибухівку. 

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Теги: фейк війна Telegram військові наказ пропаганда

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