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Віктор Шлінчак журналіст, засновник «Главкома»

Кремль визнав провал інтерв'ю Путіна

glavcom.ua
Російський диктатор продовжує нести маячню
фото з відкритих джерел

«Є відчуття, що у Кремлі дійсно вважають Захід слабким»

Путін дав чергове інтервʼю (вже своєму пропагандисту), де пояснював, що мав на увазі, коли говорив з американським шоуменом Карлсоном.

Коли доводиться пояснювати вдруге, що ти мав на увазі – це знак, що інтервʼю «не зайшло» так, як сподівався Кремль. Дійсно, однозначної оцінки (особливо в республіканських колах) воно не викликало.

Цього разу Путін знову не стримався – і пішов в історію, розказуючи про єврейські погроми, які відбувалися «на території нинішньої України» і від яких утікав дід Блінкена. А ще окрему відповідь присвятив Анналені Бербок, міністру закордонних справ, дід якої служив у Вермахті. Мовляв, взагалі треба поговорити, де більше фашизму і як з ним боротися.

Також була відіграна «розпасовка» під Трампа. Путін похвалив Байдена і сказав, що той прогнозованіший і «зі старої еліти». Це стара технологія – так похвалити конкурента, щоб того вибити з гри. (Те, що це був «пас» Трампу, немає сумнівів. Той довго навіть не думав і видав свою реакцію, мовляв, а що я казав? Байден більш комфортний для Росії і він їй «віддасть все, включно з Україною, як подарунок»).

Дивно, але цього разу про переговори Путін не говорив. Навпаки, він постібався з Заходу, «англосаксів» і персонально Джонсона, якого виставив як маріонетку Штатів.

Все інше було стандартним. «Ми нє начіналі», «хотели закончіть», «Запад нас постоянно нае…».

Підсумовуючи всю цю чергову маячню, є відчуття, що у Кремлі дійсно вважають Захід слабким. Це те, про що я неодноразово казав за кордоном західним політикам і аналітикам. Путін розуміє тільки силу. Все інше – санкції, обмеження і відтермінування рішень – він сприймає, як слабкість. І якщо його не переконати у зворотньому, уже немає сумнівів, що він ще тільки підніматиме ставки.

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Теги: пропаганда путін інтерв'ю

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