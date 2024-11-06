Вибори президента США: Трампа підтримав ще один «хиткий» штат

Загалом Дональд Трампом отримує 246 голосів у Колегії виборників проти 210 у віцепрезидентки Камали Гарріс, кандидатки від Демократичної партії

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп отримав 16 голосів виборників у Джорджії. Перед цим він отримав найбільше прихильності виборців у «хиткому» штаті Північна Кароліна (також 16 голосів виборників). Про це повідомляє Радіо Свобода.

Джорджія, Північна Кароліна, Пенсильванія, Невада, Аризона, Мічиган і Вісконсин цього року вважаються «хиткими». Сумарно вони дають 93 голоси вибірників. Найбільший і найважливіший із цих штатів – Пенсильванія, там 19 вибірників.

Загалом Дональд Трампом отримує 246 голосів у Колегії виборників проти 210 у віцепрезидентки Камали Гарріс, кандидатки від Демократичної партії.

Перший кандидат, який набере 270 голосів Колегії виборників, стане 47-м президентом країни.

Радіо Свобода зазначає, що трезидентські вибори 5 листопада, ймовірно, матимуть серйозні наслідки для війни Росії в Україні, військового конфлікту на Близькому Сході та інших глобальних питань. Значимість впливу голосування на Європу можна було побачити на численних спостережних пунктах по всьому континенту, де багато хто спостерігав за виборами, розмірковуючи над тим, що їхній результат означатиме для зовнішньої політики.

Гарріс заявила, що продовжуватиме політику президента Джо Байдена щодо допомоги Україні, чітко висловивши бажання бачити Росію переможеною. Трамп поставив під сумнів підтримку України з боку США, заявивши, що Європа повинна нести основний тягар у підтримці Києва проти російського вторгнення, і поставив під сумнів майбутнє НАТО.

Незалежно від того, хто переможе в запеклій боротьбі, не можна заперечувати, що це історичні вибори.

78-річний Трамп стане найстаршим президентом на момент інавгурації, лише другим президентом, який обійматиме посаду не один термін поспіль, та першим новим президентом, якому було пред’явлено кримінальні звинувачення. 60-річна Гарріс буде першою жінкою, лише другою чорношкірою і першою особою південноазійського походження, яка стане президентом.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Також відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу.

За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі. Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.