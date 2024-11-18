Умєров розповів, скільки ракет цьогоріч виготовила Україна

Раніше повідомлялося, що оборонно-промисловий комплекс наступного року планує наростити виробництво ракет та безпілотників

Україна нарощує виробництво ракет. Цього року було виготовлено перші 100 ракет. Про це повідомив очільник Міністерства оборони Рустем Умєров.

За словами міністра, також успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 «Нептун» з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях.

«Також розробляються нові ракети-дрони, зокрема «Паляниця», яка є прикладом успішної співпраці держави та приватного сектору. Працюємо у цьому напрямку і з іноземними партнерами», – зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила чотири види ракет. Наразі відбуваються випробування вітчизняної зброї.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва.

Як повідомлялося, Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет.

До слова, на закупівлю озброєння та військової техніки наступного року уряд заклав у проєкті державного бюджету на 65% більше коштів. Це зростання майже на 300 млрд грн, або на $7 млрд. Наразі Україна виробляє таку кількість різної зброї, яка у 2022 році здавалася б неможливою.