Головна Країна Політика
search button user button menu button

Умєров розповів, скільки ракет цьогоріч виготовила Україна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Умєров розповів, скільки ракет цьогоріч виготовила Україна
Україна успішно масштабувала серійне виробництво крилатих ракет «Нептун»
фото з відкритих джерел

Раніше повідомлялося, що оборонно-промисловий комплекс наступного року планує наростити виробництво ракет та безпілотників

Україна нарощує виробництво ракет. Цього року було виготовлено перші 100 ракет. Про це повідомив очільник Міністерства оборони Рустем Умєров.

За словами міністра, також успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 «Нептун» з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях.

РК-360 «Нептун»
РК-360 «Нептун»
фото: «Укроборопром»

«Також розробляються нові ракети-дрони, зокрема «Паляниця», яка є прикладом успішної співпраці держави та приватного сектору. Працюємо у цьому напрямку і з іноземними партнерами», – зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила чотири види ракет. Наразі відбуваються випробування вітчизняної зброї.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва. 

Як повідомлялося, Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет.

До слова, на закупівлю озброєння та військової техніки наступного року уряд заклав у проєкті державного бюджету на 65% більше коштів. Це зростання майже на 300 млрд грн, або на $7 млрд. Наразі Україна виробляє таку кількість різної зброї, яка у 2022 році здавалася б неможливою.

Читайте також:

Теги: ракета зброя Міноборони Рустем Умєров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронтах
Курахове, Куп'янськ та Часів Яр: де просунулись росіяни – карти ISW
Сьогодні, 04:14
У результаті влучання виникла пожежа
Росіяни вдарили балістичною ракетою по багатоповерхівці в Сумах
Вчора, 21:26
На Тернопільщині майже половина рекрутів – жінки
На Тернопільщині майже половина рекрутів – жінки
12 листопада, 01:59
КНДР знову запустила балістичну ракету
КНДР запустила чергову балістичну ракету в бік Японського моря
5 листопада, 02:16
Україна відбила спробу захопити свої міста
Відповідальність за війну: кому дістанеться спадок поразки
3 листопада, 12:17
Південна Корея запровадила нові санкції проти КНДР: названо причину
Південна Корея запровадила нові санкції проти КНДР: названо причину
31 жовтня, 20:32
Streit Group має досвід постачання модифікованих броньованих машин для таких приватних військових підрядників, як Wagner Group
Росія отримує бронетехніку від виробника з ОАЕ – ЗМІ
28 жовтня, 08:22
Пріоритетом оборонної співпраці стане розробка далекобійної ударної зброї
Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам
23 жовтня, 17:05
Кроковець: Спочатку каже солдат, що готовий, а коли бачить перед собою ворога, то не може його застрелити
Герой України назвав головну проблему в підготовці мобілізованих
18 жовтня, 22:05

Політика

20 років Помаранчевій революції. Соратник Ющенка пояснив шкоду, яку завдала українські політиці партія «Наша Україна»
20 років Помаранчевій революції. Соратник Ющенка пояснив шкоду, яку завдала українські політиці партія «Наша Україна»
Умєров розповів, скільки ракет цьогоріч виготовила Україна
Умєров розповів, скільки ракет цьогоріч виготовила Україна
Росія нарощує сили та створює нові бригади – Умєров
Росія нарощує сили та створює нові бригади – Умєров
Зеленський відвідав напрямок, на якому окупанти активізували наступ (відео)
Зеленський відвідав напрямок, на якому окупанти активізували наступ (відео)
Стало відомо, кого Офіс президент відправить на переговори з командою Трампа
Стало відомо, кого Офіс президент відправить на переговори з командою Трампа
Зеленський підписав закон про удосконалення роботи МСЕК
Зеленський підписав закон про удосконалення роботи МСЕК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 листопада 2024
17K
Польські прикордонники вилучили паспорт у шестирічного сина ексдепутатки Київради
9638
Рух протокою Босфор заблокував російский танкер
9000
«Час грає проти нас». Командир «Азова» звернувся до військового командування
8375
Втрати ворога станом на 18 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Сьогодні, 06:00
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 09:29
Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно з проясненнями та без дощу: прогноз погоди на 17 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua