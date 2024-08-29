Україна намагатиметься підштовхнути США до зняття обмежень на удари по РФ – CNN

Двоє українських високопосадовців цього тижня нададуть адміністрації Байдена список цілей у Росії

У п'ятницю міністр оборони України Рустем Умєров зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном, аби підштовхнути США зняти обмеження на використання американської зброї проти Москви. Про це пише CNN з посиланням на неназваного українського депутата.

Зазначається, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр оборони Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб спробувати переконати Білий дім скасувати обмеження на удари великої дальності по території Росії.

«Вони нададуть перелік пріоритетних цілей, без яких буде складно змінити хід війни на користь України», – повідомило джерело CNN.

У п'ятницю міністр оборони України Рустем Умєров зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

З ким зустрінеться глава Офісу президента поки невідомо. Під час попередніх візитів до Вашингтона Єрмак зустрічався з держсекретарем Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки продовжать обговорювати з Україною питання зняття обмежень на далекобійні удари по Росії, але в непублічному форматі. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

Раніше високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що якщо партнери України знімуть обмеження з використання їхньої зброї для ударів по РФ, то це лише сприятиме мирним зусиллям Києва.