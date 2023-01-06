Боррель про російське «перемир’я»: «Кремлю повністю бракує довіри»

«Саме Росія розпочала цю нелегітимну агресію»

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав оголошення Владіміра Путіна про 36-годинне припинення вогню з нагоди православного Різдва «таким, що не заслуговує на довіру». Про це полытик сказав під час візиту до Марокко, пише The Guardian.

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«Кремлю повністю бракує довіри, і ця заява про одностороннє припинення вогню не заслуговує на довіру. Саме Росія розпочала цю нелегітимну агресію. Коли агресор говорить про припинення вогню, я думаю, що реакція, яка приходить до нас усіх – це скептицизм перед обличчям такого лицемірства», – сказав Боррель.

Він закликав до «конкретних дій на місцях», включаючи «повне припинення військових атак» та виведення Москвою військ і військової техніки з української території.

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«За відсутності таких конкретних дій, одностороннє припинення вогню виглядає як спроба Росії виграти час для перегрупування своїх військ і спробувати відновити свою пошкоджену міжнародну репутацію», – додав Боррель.

Як відомо, міністерство оборони країни-агресорки Росії повідомило, що російським окупаційним військам доручено ввести з 12:00 шостого січня до 24:00 сьомого січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Таку вказівку військам дав міністр оборони Сергій Шойгу від імені президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, Держдеп США назвав оголошене Путіним «‎різдвяне перемир'я» цинічним. «Якби Росія дійсно серйозно ставилася до миру, до припинення цієї війни, вона вивела б свої війська із суверенної території України», - заявив речник Держдепу Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні.

Речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати заяви президента РФ Володимира Путіна щодо різдвяного припинення вогню заявив, що жодне тимчасове перемир’я «не замінить справедливого миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права».

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Крім того, радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін оголосив про припинення вогню на Різдво, щоб відвести фокус уваги росіян від масової ліквідації окупантів у Макіївці. Також радник міністра вважає, що перемир'я Путін може використати ще й для провокацій у Києво-Печерській Лаврі.

До того ж, як поінформувало Міноборони, за час боїв періоду АТО було 11 спроб встановити більш-менш стійкий режим припинення вогню, про що сторони домовлялись у рамках Тристоронньої контактної групи, – жодне з них Росія не виконала.

У той же час міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що на Різдво, 6-7 січня, РФ планує влаштувати провокації та підірвати декілька православних храмів у Донецьку та в інших населених пунктів на окупованих територіях.

Як повідомив у вечірньому зведенні 6 січня Генштаб ЗСУ, під час «перемир'я» Росія завдала ракетного удару по Україні та здійснила 12 обстрілів із РСЗО.