Справа Епштейна: заарештовано брата короля Чарльза

Поліція заарештувала молодшого брата короля Чарльза Ендрю Маунтбеттен-Віндзора за підозрою в зловживанні службовим становищем у зв'язку з його зв'язками з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Раніше повідомлялося, що в четвер вранці до Вуд-Фарм на території маєтку Сандрінгем у східній Англії прибули шість поліцейських автомобілів без розпізнавальних знаків і близько восьми поліцейських у цивільному одязі.

Як повідомлялося, офіцери розглядають звинувачення про те, що Маунтбеттен-Віндзор передавав конфіденційні урядові документи покійному сексуальному злочинцю.

Маунтбеттен-Віндзор, другий син покійної королеви Єлизавети, завжди заперечував будь-які правопорушення у зв'язку з Епштейном і заявив, що шкодує про їхню дружбу, але не відповів на прохання про коментар після останнього оприлюднення документів.

До слова, оприлюднення гігантського масиву документів у справі покійного фінансиста Джеффрі Епштейна спровокувало політичний скандал у США. Нові докази ставлять під сумнів ключове твердження Дональда Трампа – про те, що він нібито не знав про сексуальні злочини Епштейна.

Аналіз мільйонів сторінок архіву свідчить: адміністрація президента тривалий час намагалася обмежити доступ до цих файлів, а свідчення високопосадовців суперечать реальному вмісту документів. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не має жодного стосунку до справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Зокрема, генеральна прокурорка США Пем Бонді оприлюднила повний перелік відомих осіб, чиї імена згадуються в матеріалах справи фінансиста Джеффрі Епштейн.