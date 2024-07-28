Британська розвідка: Кремль провів хвилю чисток в «оборонці»

Заарештовано керівника Військово-будівельної компанії Міноборони РФ Андрія Бєлкова

Кремль проводить зачистки в оборонній промисловості. Посилюються репресії проти тих, «хто недостатньо політично захищений». Про це йдеться у зведенні Міноборони Британії у Twitter (X).

Як повідомляють російські ЗМІ, за звинуваченням у корупції, пов'язаній з закупівельною діяльністю, заарештовано керівника Військово-будівельної компанії Міноборони РФ Андрія Бєлкова.

Військово-будівельна компанія була створена у 2019 році. Колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу хвалив компанію за «особливий режим внутрішнього та зовнішнього аудиту». Та насправді фірму використовували корумповані російські посадовці для збагачення.

Також 23 липня 2024 року суд у Ростові-на-Дону засудив до тюремного ув'язнення колишнього директора заводу тактичних ракет «Звезда-Стрела» за розкрадання та завищення цін.

«Корупція поширена в оборонній промисловості Росії. У 2007 році аудит, проведений на замовлення тодішнього міністра оборони Сергія Іванова, показав, що 70% бюджетних ресурсів Міністерства оборони використовувалися не за офіційним призначенням. Деяку частину цієї корупції допускає Кремль, але з початку війни в Україні посилюються репресії проти тих, хто недостатньо політично захищений», – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, що днями в Росії затримано колишнього заступника міністра оборони Дмитра Булгакова через корупцію.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що з квітня 2024 року Кремль продовжує докладати «злагоджених зусиль» щодо усунення високопосадовців Міноборони.

Також у квітні цього року у справі про корупцію було заарештовано заступника міністра оборони Тимура Іванова. Згодом стало відомо, що Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Іванова заарештовано до 23 червня. Також заарештували другого фігуранта справи Сергія Бородіна.