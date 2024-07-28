Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британська розвідка: Кремль провів хвилю чисток в «оборонці»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Британська розвідка: Кремль провів хвилю чисток в «оборонці»
У Росії затримано соратника ексзаступника Шойгу Андрія Бєлкова
фото: міноборони РФ

Заарештовано керівника Військово-будівельної компанії Міноборони РФ Андрія Бєлкова

Кремль проводить зачистки в оборонній промисловості. Посилюються репресії проти тих, «хто недостатньо політично захищений». Про це йдеться у зведенні Міноборони Британії у Twitter (X).

Як повідомляють російські ЗМІ, за звинуваченням у корупції, пов'язаній з закупівельною діяльністю, заарештовано керівника Військово-будівельної компанії Міноборони РФ Андрія Бєлкова.

Військово-будівельна компанія була створена у 2019 році. Колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу хвалив компанію за «особливий режим внутрішнього та зовнішнього аудиту». Та насправді фірму використовували корумповані російські посадовці для збагачення.

Також 23 липня 2024 року суд у Ростові-на-Дону засудив до тюремного ув'язнення колишнього директора заводу тактичних ракет «Звезда-Стрела» за розкрадання та завищення цін.

«Корупція поширена в оборонній промисловості Росії. У 2007 році аудит, проведений на замовлення тодішнього міністра оборони Сергія Іванова, показав, що 70% бюджетних ресурсів Міністерства оборони використовувалися не за офіційним призначенням. Деяку частину цієї корупції допускає Кремль, але з початку війни в Україні посилюються репресії проти тих, хто недостатньо політично захищений», – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, що днями в Росії затримано колишнього заступника міністра оборони Дмитра Булгакова через корупцію. 

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що з квітня 2024 року Кремль продовжує докладати «злагоджених зусиль» щодо усунення високопосадовців Міноборони.

Також у квітні цього року у справі про корупцію було заарештовано заступника міністра оборони Тимура Іванова. Згодом стало відомо, що Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Іванова заарештовано до 23 червня. Також заарештували другого фігуранта справи Сергія Бородіна.

Читайте також:

Теги: росія промисловість британська розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс: «Це ще один приклад нерозсудливості Росії і ще одне свідчення того, що вона є ворожою державою, що вийшла з-під контролю»
РФ продовжує глушити GPS-зв'язок у Європі: Міноборони Великої Британії зробило різку заяву
30 червня, 21:49
Окупанти вдарили ракетою по Дніпру 28 червня
Ракетний удар по Дніпру 28 червня: на звʼязок вийшли двоє мешканців багатоповерхівки
29 червня, 19:37
Сікорський зазначив, що Путін виграє цю війну лише, якщо Захід його не зупинить
Глава МЗС Польщі розповів, що потрібно для програшу Путіна
30 червня, 07:41
Окупанти зруйнували два приватних будинки у Харкові
Росіяни атакували Харків КАБами: з-під завалів врятовано дитину
3 липня, 16:33
Наслідки ракетного удару по Києву
Стало відомо, скільки грошей витратила РФ на масовану атаку по Україні 8 липня
8 липня, 18:17
Про причину пожежі офіційні представники міста не повідомляють
У Сочі горить будівля суду (відео)
10 липня, 15:24
Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра Херсонської області
Відступ із Кринок: ЗСУ пояснили, як змінилася ситуація на лівобережжі Херсонщини
20 липня, 19:17
Навчання допоможе українським новобранцям захищати своє суверенне небо від незаконної авіації Росії
Генштаб показав, як ЗСУ тренуються на системі ППО Starstreak у Британії
22 липня, 20:20
У ГУР наголошують, що кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата
Розвідка ідентифікувала військових РФ, які обстрілюють Харківщину і Сумщину «Іскандерами»
25 липня, 14:27

Політика

На параді у РФ були відсутні всі кораблі, які атакувала Україна
На параді у РФ були відсутні всі кораблі, які атакувала Україна
Путін намагається спровокувати Захід на вимушене стримування – ISW
Путін намагається спровокувати Захід на вимушене стримування – ISW
Le Parisien: главі МВС Франції надіслано лист, заражений чумою
Le Parisien: главі МВС Франції надіслано лист, заражений чумою
Влада Польщі запропонувала Угорщині вийти з ЄС і НАТО
Влада Польщі запропонувала Угорщині вийти з ЄС і НАТО
Коли перші F-16 будуть в Україні? Деталі від The Washington Post
Коли перші F-16 будуть в Україні? Деталі від The Washington Post
Британська розвідка: Кремль провів хвилю чисток в «оборонці»
Британська розвідка: Кремль провів хвилю чисток в «оборонці»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Чи треба відвертатись від Європи через скандал на Олімпіаді?
25K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
24K
Планував одружитися із захисницею «Азовсталі» Пташкою. Згадаймо Ярослава Христюка
22K
Парад флоту в Росії: ЗМІ помітили цікаву деталь
18K
Донька президента «Динамо» зізналася, що вже рік одружена з відомим футболістом
12K
Прогноз магнітних бур на 29-31 липня: якою буде сонячна активність

Новини

Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
Вчора, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
Вчора, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Вчора, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
27 липня, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
27 липня, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
26 липня, 18:16

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua