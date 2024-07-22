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Генштаб показав, як ЗСУ тренуються на системі ППО Starstreak у Британії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Генштаб показав, як ЗСУ тренуються на системі ППО Starstreak у Британії
Навчання допоможе українським новобранцям захищати своє суверенне небо від незаконної авіації Росії
фото: Генштаб

Starstreak – це британський переносний зенітно-ракетний комплекс, портативна система протиповітряної оборони малої дальності, оптимізована для забезпечення захисту від повітряних загроз

Збройні Сили Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії тренують українських новобранців на системі ППО Starstreak. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Навчання допоможе українським новобранцям захищати своє суверенне небо від незаконної авіації Росії», – йдеться у повідомленні.

Генштаб показав, як ЗСУ тренуються на системі ППО Starstreak у Британії фото 1
фото: Генштаб
Starstreak – це британський переносний зенітно-ракетний комплекс, портативна система протиповітряної оборони малої дальності, оптимізована для забезпечення захисту від повітряних загроз.
Генштаб показав, як ЗСУ тренуються на системі ППО Starstreak у Британії фото 2
фото: Генштаб

Генштаб зазначає, що ракета Starstreak рухається зі швидкістю, що більш ніж у три рази перевищує швидкість звуку і може кілька разів вразити ціль завдяки своїй системі з трьох снарядів, схожих на дротики.

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прийняв рішення про впровадження в курс підготовки для військовослужбовців нового обов’язкового блоку. Йдеться про вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів).

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на  Раді Україна-НАТО наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських пілотів на винищувачах F-16.

До слова, із тимчасово окупованих територій України росіяни планують відібрати понад 2,5 тис. підлітків для проходження військового вишколу у Волгоградській області РФ.

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Теги: росія Україна війна Велика Британія системи ППО ЗСУ військові навчання

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