Генштаб показав, як ЗСУ тренуються на системі ППО Starstreak у Британії

Навчання допоможе українським новобранцям захищати своє суверенне небо від незаконної авіації Росії

Starstreak – це британський переносний зенітно-ракетний комплекс, портативна система протиповітряної оборони малої дальності, оптимізована для забезпечення захисту від повітряних загроз

Збройні Сили Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії тренують українських новобранців на системі ППО Starstreak. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Навчання допоможе українським новобранцям захищати своє суверенне небо від незаконної авіації Росії», – йдеться у повідомленні.

фото: Генштаб

Starstreak – це британський переносний зенітно-ракетний комплекс, портативна система протиповітряної оборони малої дальності, оптимізована для забезпечення захисту від повітряних загроз.

фото: Генштаб

Генштаб зазначає, що ракета Starstreak рухається зі швидкістю, що більш ніж у три рази перевищує швидкість звуку і може кілька разів вразити ціль завдяки своїй системі з трьох снарядів, схожих на дротики.

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