Арешт соратника Шойгу: аналітики оцінили кампанію чисток у Міноборони РФ

Кремль продовжує докладати «злагоджених зусиль» щодо усунення високопосадовців Міноборони

ФСБ заарештувала колишнього заступника міністра оборони Росії генерала Дмитра Булгакова. Арешт соратника Шойгу за звинуваченням у корупції відбувся у п’ятницю, 26 липня. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що з квітня 2024 року Кремль продовжує докладати «злагоджених зусиль» щодо усунення високопосадовців Міноборони.

За інформацією росЗМІ, Булгакова звинувачують у використанні службового становища для лобіювання інтересів «Грязинського харчокомбінату» у Липецькій області. Джерела у російський правоохоронних органах стверджують, що Булгаков допоміг керівництву комбінату виграти контракти на постачання продовольства для Міноборони, за якими армія отримала неякісні продукти за завищеними цінами.

Керівництво «Грязинського харчокомбінату» заарештували ще в квітні, звинувативши їх у розкраданні коштів держзамовлення Міноборони. Але до вчорашнього дня Булгаков фігурував у справі як свідок.

Відомо, що Булгаков обіймав посаду заступника міністра оборони з 2008 до 2022 року та відповідав за матеріально-технічне забезпечення армії. У вересні 2022 року його звільнили з посади й за офіційною інформацією нібито перевели на іншу, невказану посаду. Але джерела деяких російських ЗМІ стверджують, що від 2022 року Булгаков проходив як свідок у кількох корупційних справах.

Російські провоєнні блогери звинувачують Булгакова у системних проблемах із забезпеченням російських окупаційних військ на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, від яких армія досі не може оговтатися.

Також у квітні цього року у справі про корупцію було заарештовано заступника міністра оборони Тимура Іванова. Згодом стало відомо, що Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Іванова заарештовано до 23 червня. Також заарештували другого фігуранта справи Сергія Бородіна.