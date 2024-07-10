У Сочі горить будівля суду (відео)

Ймовірно, до підпалу причетний так званий місцевий партизанський рух

У середу, 10 липня, в російському місті Сочі спалахнув Лазарівський районний суд. Про це повідомило місцеве управління МНС.

За останніми даними, вогонь поширився на майже 700 кв. До гасіння пожежі залучили понад 60 чоловік і 18 одиниць техніки. Про причину пожежі не повідомляють.

🔥🔥🔥У Сочі горить районний суд



Площа загоряння Лазарівського районного суду – 300 квадратних метрів, повідомляє МНС.



Причину пожежі не повідомляють.



UPD: Відповідальність за підпал будівлі взяв на себе так званий Кубанський партизанський рух. pic.twitter.com/vkND1fIcRB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 10, 2024

Разом з тим відповідальність за підпал будівлі взяв на себе так званий Кубанський партизанський рух (КПР): «Бійцями КПР сьогодні успішно здійснено підпал Лазаревського районного суду, бійці евакуйовані та перебувають у безпечному місці».

Нагадаємо, у червні у місті Фрязіно Московської області горіла будівля науково-дослідного інституту «Платан». Люди не могли вибратися з будівлі та вистрибували з вікон. Що стало причиною займання, не повідомляється.

За даними росЗМІ, це підприємство займається виробництвом електронних деталей та радіокомпонентів. На ньому розробляють електронно-променеві прилади й напівпровідникові лазери, а ще рідкокристалічні екрани.

Раніше повідомлялося, що у Москві почалась пожежа у будівлі управи району Соколина гора. МНС РФ повідомило, що горить торгово-офісна будівля у Москві. Площа пожежі становила 1200² м. Також у Москві, в районі Новогирєєво, спалахнув склад на площі 2 тис. квадратів.