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У Сочі горить будівля суду (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Сочі горить будівля суду (відео)
Про причину пожежі офіційні представники міста не повідомляють
фото: скриншот відео

Ймовірно, до підпалу причетний так званий місцевий партизанський рух

У середу, 10 липня, в російському місті Сочі спалахнув Лазарівський районний суд. Про це повідомило місцеве управління МНС.

За останніми даними, вогонь поширився на майже 700 кв. До гасіння пожежі залучили понад 60 чоловік і 18 одиниць техніки. Про причину пожежі не повідомляють.

Разом з тим відповідальність за підпал будівлі взяв на себе так званий Кубанський партизанський рух (КПР): «Бійцями КПР сьогодні успішно здійснено підпал Лазаревського районного суду, бійці евакуйовані та перебувають у безпечному місці».

Нагадаємо, у червні у місті Фрязіно Московської області горіла будівля науково-дослідного інституту «Платан». Люди не могли вибратися з будівлі та вистрибували з вікон. Що стало причиною займання, не повідомляється. 

За даними росЗМІ, це підприємство займається виробництвом електронних деталей та радіокомпонентів. На ньому розробляють електронно-променеві прилади й напівпровідникові лазери, а ще рідкокристалічні екрани.

Раніше повідомлялося, що у Москві почалась пожежа у будівлі управи району Соколина гора. МНС РФ повідомило, що горить торгово-офісна будівля у Москві. Площа пожежі становила 1200² м. Також у Москві, в районі Новогирєєво, спалахнув склад на площі 2 тис. квадратів. 

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Теги: росія відео чоловік пожежа

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