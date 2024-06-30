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Глава МЗС Польщі розповів, що потрібно для програшу Путіна

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Глава МЗС Польщі розповів, що потрібно для програшу Путіна
Сікорський зазначив, що Путін виграє цю війну лише, якщо Захід його не зупинить
фото з відкритих джерел

Для переваги над РФ, за словами польського міністра, потрібно заново навчитися вигравати в грі на ескалацію

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що Росія не є непереможною і Захід все ще може перемогти Путіна. Про це він заявив під час лекції в британському Фонді Дітчлі.

Сікорський зазначив, що Путін виграє цю війну лише, якщо Захід його не зупинить. 

«Всупереч своїй божевільній пропаганді, Росія не є непереможною. Вона програла частину своїх воєн. Кремль можна зупинити і навіть перемогти – ми просто забули про це. Рональд Рейган казав, що його стратегія щодо Радянського Союзу була простою, якщо не сказати спрощеною: «Ми виграємо, а вони програють». Мені подобається такий підхід», – сказав Сікорський.

Для переваги над РФ, за його словами, потрібно заново навчитися вигравати в грі на ескалацію.

«Наприклад, ми могли б конфіскувати всі 300 млрд євро російських суверенних активів. Путін їх вже списав, він не сподівається їх повернути. Але він також не думає, що нам вистачить сили їх забрати. Поки що ми доводимо, що він має рацію», – констатував глава польського МЗС.

Він додав, що Путін шкодує через розпад Радянського Союзу і тепер вирішив провести матч-реванш, кидаючи виклик «нашим цінностям, нашій безпеці і нашому способу життя».

«Наше завдання полягає в тому, щоб запобігти більш широкому конфлікту, але також і в тому, щоб перемогти. Разом, як частина міжнародного альянсу демократій, ми можемо це зробити», – зазначив Сікорський.

Нагадаємо, Україна розробляє зрозумілий мирний план для закінчення війни, який повинен бути готовим вже до кінця цього року. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, за словами глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля, війна в Україні може закінчитися всього за кілька тижнів. Для цього країнам Заходу потрібно відмовитися від військової допомоги Києву. 

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Теги: росія путін Європа

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