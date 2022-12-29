Британська розвідка пояснила, про що свідчать вибухи на російських аеродромах

На аеродромі Енгельс, де базуються стратегічні бомбардувальники, вдруге за останні дні пролунали вибухи

Найбільший виклик для РФ - це велика потреба у системах ППО середньої дальності

У Росії існують серйозні проблеми із засобами протиповітряної оборони. Про це свідчать періодичні вибухи на аеродромах вглибині території РФ, повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

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Як йдеться у свіжій доповіді британської розвідки на аеродромі Енгельс, де базуються стратегічні бомбардувальники, вдруге за останні дні пролунали вибухи. Вранці з’явилась інформація, що над цим аеродромом знов спрацювала ППО.

«Росія тривалий час з великою увагою ставилася до передових наземних систем ППО, але стає все більш очевидно, що РФ непросто протидіяти повітряним загрозам в глибині території», – йдеться у доповіді.

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Аналітики зазначили, що найбільший виклик для РФ - це велика потреба у системах ППО середньої дальності, таких як Панцир-С1, які могли б протидіяти безпілотникам.

У британській розвідці зазначили, що ці системи потрібні росіянам для захисту таких об’єктів, як аеродром Енгельс і для прикриття польових штабів поруч з лінією фронту в Україні.

Нагадаємо, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.