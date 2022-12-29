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Британська розвідка пояснила, про що свідчать вибухи на російських аеродромах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, про що свідчать вибухи на російських аеродромах
На аеродромі Енгельс, де базуються стратегічні бомбардувальники, вдруге за останні дні пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Найбільший виклик для РФ - це велика потреба у системах ППО середньої дальності

У Росії існують серйозні проблеми із засобами протиповітряної оборони. Про це свідчать періодичні вибухи на аеродромах вглибині території РФ, повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як йдеться у свіжій доповіді британської розвідки на аеродромі Енгельс, де базуються стратегічні бомбардувальники, вдруге за останні дні пролунали вибухи. Вранці з’явилась інформація, що над цим аеродромом знов спрацювала ППО.

«Росія тривалий час з великою увагою ставилася до передових наземних систем ППО, але стає все більш очевидно, що РФ непросто протидіяти повітряним загрозам в глибині території», – йдеться у доповіді.

Аналітики зазначили, що найбільший виклик для РФ - це велика потреба у системах ППО середньої дальності, таких як Панцир-С1, які могли б протидіяти безпілотникам.

У британській розвідці зазначили, що ці системи потрібні росіянам для захисту таких об’єктів, як аеродром Енгельс і для прикриття польових штабів поруч з лінією фронту в Україні.

Нагадаємо, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині. 

Теги: розвідка росія Авдіївка британська розвідка Бахмут аеродром

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