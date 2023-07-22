Британська розвідка спрогнозувала наслідки арешту Гіркіна

Гіркін був готовий розширити межі публічної критики

Арешт колишнього російського офіцера та терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) може розлютити спільноту російських військових блогерів та деяких солдатів. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

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«Колишній російський розвідник і провідний націоналістичний військовий блогер Ігор Гіркін майже напевно був заарештований за звинуваченням в «екстремізмі» 21 липня 2023 року», – повідомляє британська розвідка.

Зазначається, що колишній ватажок бойовиків вже давно критикує міністерство оборони Росії через ведення війни. Однак в останні дні коментарі перейшли до прямої критики російського диктатора Володимира Путіна.

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Британська розвідка вважає, що затримання терориста ймовірно розлютить інших членів спільноти військових блогерів, а також деяких військовослужбовців, які вважають Гіркіна проникливим аналітиком та патріотом.

«Хоча Гіркін не є союзником групи «Вагнера», він, ймовірно, був готовий розширити межі публічної критики лише в контексті невдалого заколоту ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина в червні 2023 року. Табу на відкриту критику путінського режиму значно послабилося», – вказує британська розвідка.

Нагадаємо, 21 липня співробітники правоохоронних органів затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Йому інкримінують злочин за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

Зазначимо, що 18 липня Гіркін відкрито назвав Путіна нікчемою. Хоча терорист неодноразово критикував діючу владу в РФ, проте це могло стати «останньою краплею». Він гостро розкритикував російського диктатора Путіна і поставив ультиматум: Путіну слід скоріше піти з посади президента Росії. При цьому Стрєлков зазначив, що усі 23 роки президентства Путіна Росією керував «повний нікчема».

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До слова, у Кремлі почалися серйозні протистояння. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. За його словами, подібні процеси всередині Кремля раніше відбувалися у більш прихованій формі, але після спроби заколоту засновника приватної військової компанії «Вагнера» Євгена Пригожина вони «дедалі більше почали виходити назовні».