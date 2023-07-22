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Британська розвідка спрогнозувала наслідки арешту Гіркіна

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Британська розвідка спрогнозувала наслідки арешту Гіркіна
Гіркіна заарештували 21 липня
фото з відкритих джерел

Гіркін був готовий розширити межі публічної критики

Арешт колишнього російського офіцера та терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) може розлютити спільноту російських військових блогерів та деяких солдатів. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

«Колишній російський розвідник і провідний націоналістичний військовий блогер Ігор Гіркін майже напевно був заарештований за звинуваченням в «екстремізмі» 21 липня 2023 року», – повідомляє британська розвідка.

Зазначається, що колишній ватажок бойовиків вже давно критикує міністерство оборони Росії через ведення війни. Однак в останні дні коментарі перейшли до прямої критики російського диктатора Володимира Путіна.

Британська розвідка вважає, що затримання терориста ймовірно розлютить інших членів спільноти військових блогерів, а також деяких військовослужбовців, які вважають Гіркіна проникливим аналітиком та патріотом.

«Хоча Гіркін не є союзником групи «Вагнера», він, ймовірно, був готовий розширити межі публічної критики лише в контексті невдалого заколоту ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина в червні 2023 року. Табу на відкриту критику путінського режиму значно послабилося», – вказує британська розвідка.

Британська розвідка спрогнозувала наслідки арешту Гіркіна фото 1

Нагадаємо, 21 липня співробітники правоохоронних органів затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Йому інкримінують злочин за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

Зазначимо, що 18 липня Гіркін відкрито назвав Путіна нікчемою. Хоча терорист неодноразово критикував діючу владу в РФ, проте це могло стати «останньою краплею». Він гостро розкритикував російського диктатора Путіна і поставив ультиматум: Путіну слід скоріше піти з посади президента Росії. При цьому Стрєлков зазначив, що усі 23 роки президентства Путіна Росією керував «повний нікчема».

До слова, у Кремлі почалися серйозні протистояння. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. За його словами, подібні процеси всередині Кремля раніше відбувалися у більш прихованій формі, але після спроби заколоту засновника приватної військової компанії «Вагнера» Євгена Пригожина вони «дедалі більше почали виходити назовні».

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Теги: росія арешт Ігор Гіркін

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