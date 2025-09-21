Британські винищувачі Typhoon розпочали патрулювання над Польщею

10 вересня в польський повітряний простір вторглися 19 російських дронів

Велика Британія залучила свої бойові літаки Typhoon для захисту польського повітряного простору в рамках місії НАТО Eastern Sentinel («Східний вартовий»), пише «Главком».

За даними британського уряду, ввечері 20 вересня два винищувачі RAF Typhoon піднялися з авіабази Конінгсбі в Лінкольнширі за підтримки літака-заправника RAF Voyager. Вони здійснили перший патруль над Польщею і повернулися до Великої Британії вранці 21 вересня.

Місія спрямована на захист Польщі від можливих повітряних загроз із боку Росії, зокрема від атак безпілотників. Її почали після того, як 10 вересня в польський повітряний простір вторглися 19 російських дронів.

Перед стартом патрулів британський міністр оборони Джон Гілі відвідав базу Typhoon. Він підкреслив символічність того, що ці польоти розпочалися саме в дні, коли Велика Британія відзначає 85-ту річницю битви за Британію у Другій світовій війні.

«Велика Британія і Польща мають спільну трагічну історію. Сьогоднішні вильоти Королівських військово-повітряних сил надсилають чіткий сигнал: повітряний простір НАТО буде захищено», – заявив Гілі.

Раніше стало відомо, що Велика Британія приєднається до нової місії НАТО «Східний вартовий» у Польщі та перекидає свої винищувачі Typhoon для забезпечення безпеки повітряного простору країни.