Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британські винищувачі Typhoon розпочали патрулювання над Польщею

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Британські винищувачі Typhoon розпочали патрулювання над Польщею
Британські винищувачі Typhoon почали патрулювання в небі Польщі
фото: Reuters

10 вересня в польський повітряний простір вторглися 19 російських дронів

Велика Британія залучила свої бойові літаки Typhoon для захисту польського повітряного простору в рамках місії НАТО Eastern Sentinel («Східний вартовий»), пише «Главком».

За даними британського уряду, ввечері 20 вересня два винищувачі RAF Typhoon піднялися з авіабази Конінгсбі в Лінкольнширі за підтримки літака-заправника RAF Voyager. Вони здійснили перший патруль над Польщею і повернулися до Великої Британії вранці 21 вересня.

Місія спрямована на захист Польщі від можливих повітряних загроз із боку Росії, зокрема від атак безпілотників. Її почали після того, як 10 вересня в польський повітряний простір вторглися 19 російських дронів.

Перед стартом патрулів британський міністр оборони Джон Гілі відвідав базу Typhoon. Він підкреслив символічність того, що ці польоти розпочалися саме в дні, коли Велика Британія відзначає 85-ту річницю битви за Британію у Другій світовій війні.

«Велика Британія і Польща мають спільну трагічну історію. Сьогоднішні вильоти Королівських військово-повітряних сил надсилають чіткий сигнал: повітряний простір НАТО буде захищено», – заявив Гілі.

Раніше стало відомо, що Велика Британія приєднається до нової місії НАТО «Східний вартовий» у Польщі та перекидає свої винищувачі Typhoon для забезпечення безпеки повітряного простору країни. 

Читайте також:

Теги: Польща Велика Британія винищувач літак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Королева Камілла та Меланія Трамп 17 вересня 2025 року; перша леді США з Єлизаветою II у грудні 2019 року
Синьо-жовте вбрання королеви Камілли й Меланії Трамп. Соцмережі звернули увагу на один факт
18 вересня, 09:50
Трамп під час офіційного бенкету у Віндзорському замку з королівською родиною високо оцінив відносини між Великою Британією та Сполученими Штатами
«Як дві ноти в одному акорді». Трамп про відносини між Британією та США
17 вересня, 23:38
Активісти в Британії спроєктували на Віндзорський замок фото з Епштейном та Трампом
Активісти в Британії спроєктували на Віндзорський замок фото з Епштейном та Трампом
17 вересня, 01:34
У мітингу взяли участь близько 110 000 людей
У Лондоні пройшов ультраправий мітинг, який зібрав понад 100 тисяч людей
14 вересня, 05:28
Вторгнення російських дронів у Польщу. Трамп зробив нову заяву
Вторгнення російських дронів у Польщу. Трамп зробив нову заяву
12 вересня, 16:55
Головний дипломат Словаччини закликав до мирних переговорів, які розпочав Трамп
Глава МЗС Словаччини цинічно висловився про дрони, які впали у Польщі, і розлютив соцмережі
11 вересня, 09:39
Зеленський звернувся до Польщі: Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими
Зеленський про атаку на Польщу: РФ випробовує межі можливого та реакцію НАТО
10 вересня, 20:43
ЦПД спростував фейк про анкету з Бандерою для українців на кордоні Польщі
Поляки на кордоні питають українців про Бандеру та Волинську трагедію? Офіційне пояснення
29 серпня, 15:15
Засідання відбудеться 9 вересня
Стало відомо, коли відбудеться нове засідання «Рамштайну»
25 серпня, 22:26

Політика

Британські винищувачі Typhoon розпочали патрулювання над Польщею
Британські винищувачі Typhoon розпочали патрулювання над Польщею
Трамп каже, що досі нічого не знає про порушення повітряного простору Естонії РФ
Трамп каже, що досі нічого не знає про порушення повітряного простору Естонії РФ
Трамп анонсував «дуже важливе» оголошення щодо аутизму
Трамп анонсував «дуже важливе» оголошення щодо аутизму
Стубб: без прогресу в переговорах, гарантії безпеки для України залишаться теорією
Стубб: без прогресу в переговорах, гарантії безпеки для України залишаться теорією
Катар вимагає вибачення від Ізраїлю за удар у Досі – Axios
Катар вимагає вибачення від Ізраїлю за удар у Досі – Axios
Келлог про російсько-українську війну: це боротьба добра зі злом
Келлог про російсько-українську війну: це боротьба добра зі злом

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Вчора, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Вчора, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua