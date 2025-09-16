Головна Світ Соціум
Британія перекидає у Польщу винищувачі Typhoon після атаки російських БпЛА

Іванна Гончар
Британські Typhoon підтримуватиме літак-заправник у повітрі Voyager з авіабази Брайз-Нортон в Оксфордширі
фото: EurofighterBAE Systems

Кількість винищувачів, які перекинуть в Польщу, залишається невідомою

Велика Британія приєднається до нової місії НАТО «Східний вартовий» у Польщі та перекидає свої винищувачі Typhoon для забезпечення безпеки повітряного простору країни. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії, пише «Главком».

«Typhoon Королівських повітряних сил приєднаються до союзників і будуть виконувати польоти для захисту повітряного простору Польщі у складі місії "Східний вартовий" після безвідповідального й небезпечного вторгнення російських дронів у Польщу минулого тижня», – повідомили у відомстві.

Британські Typhoon підтримуватиме літак-заправник у повітрі Voyager з авіабази Брайз-Нортон в Оксфордширі. При цьому кількість винищувачів, які перекинуть в Польщу, не уточнили.

«Нерозсудлива поведінка Росії є прямою загрозою європейській безпеці та порушенням міжнародного права, саме тому Британія підтримуватиме зусилля НАТО щодо зміцнення свого східного флангу за допомогою операції «Східний вартовий», – зазначив прем'єр Британії Кір Стармер.

Нагадаємо, НАТО розпочало підготовку військових та політичних заходів у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкидає всі маніпуляції та дезінформацію у ЗМІ про те, що до атаки дронів причетна Україна. За його словами, відповідальність лежить на Російській Федерації

До слова, президент США Дональд Трамп своєрідно відреагував на проникнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Відповідаючи на запитання журналістів, він припустив, що це могла бути помилка, і не став засуджувати дії Росії.

