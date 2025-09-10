Зеленський про атаку на Польщу: РФ випробовує межі можливого та реакцію НАТО

Зеленський звернувся до Польщі: Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими

Зеленський: Ми бачимо, як росіяни намагаються принизити Польщу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака дронів РФ на Польщу може бути частиною російсько-білоруських навчань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит. Межі можливого росіяни випробовують. Реакцію випробовують. Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і чого поки що не можуть. На території Білорусі почалися спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань», – наголосив президент.

Зокрема, Зеленський зауважив, що наразі фіксується російська кампанію дезінформації проти Польщі та України. «Ми бачимо, як росіяни намагаються принизити Польщу», – підкреслив глава держави.

«Важливо, щоб усе ж таки була побудована сильна протидія – так, як потрібно. Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір. Ми представили партнерам, як це зробити. Деталі зрозумілі, як не дати розширюватися війні та як зупинити російські кроки на ескалацію. Спільних сил для цього абсолютно достатньо. Сьогодні багато міжнародної роботи щодо цього в усіх лідерів. Дякую кожному лідеру, хто підтримав Польщу, хто підтримує Україну, хто розуміє, яка загроза країнам на східному фланзі та що саме дрони зараз Росія робить основним знаряддям для вбивств і дестабілізації», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності. Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Як повідомлялося, речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент із безпілотником на території Польщі, переадресувавши всі запитання до Міністерства оборони РФ. Водночас він використав цю ситуацію, щоб звинуватити НАТО і ЄС у постійних «безпідставних» заявах про російські провокації.

Також міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп та президент Польщі Кароль Навроцький проведуть переговори у середу. Зустріч запланована на тлі російської атаки безпілотниками, які порушили повітряний простір Польщі. Зокрема, Трамп зробив неоднозначну заяву щодо вторгнення російських дронів в Польщу.