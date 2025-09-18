Головна Світ Соціум
Синьо-жовте вбрання королеви Камілли й Меланії Трамп. Соцмережі звернули увагу на один факт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Королева Камілла та Меланія Трамп 17 вересня 2025 року; перша леді США з Єлизаветою II у грудні 2019 року
фото: Getty Images, reuters

Жовтий колір одягу Меланія Трамп для державного візиту до Великої Британії обирає вже не вперше

Королева Камілла та дружина президента США Меланія Трамп з’явилися під час державного банкету у Віндзорському замку, обравши вбрання у кольорах, що викликали чимало обговорень. Камілла постала у синій сукні, тоді як перша леді віддала перевагу жовтому вбранню. Поєднання цих відтінків недарма привернуло увагу – саме ці кольори традиційно вважаються королівськими кольорами у Британії. Водночас дехто побачив у такому виборі й символічний жест підтримки України. Про це повідомляє «Главком».

Українці переконані, що синьо-жовті барви на прийомі нагадують, що символи промовистіші за слова.

Водночас соцмережі також зауважили факт: хоча кольори суконь нагадують кольори українського прапора, саме блакитний та жовтий традиційно вважаються королівськими. 

Як пише house beautiful, прапор королівського стандарту включає червоний, синій і жовтий кольори, які широко використовуються в абатстві. Крім того, королева Єлизавета в 1960 році прийняла особистий прапор, який складається виключно з жовтого (або золотого) і синього кольорів.

Камілла одягла синю сукню, а Меланія Трамп обрала жовту для візиту 17 вересня
фото: theroyalfamily/Instagram

Жовтий колір одягу Меланія Трамп для державного візиту до Великої Британії обирає вже не вперше: зокрема, у грудні 2019 року вона одягнула сукню цього відтінку для офіційного прийому в Букінгемському палаці з нагоди 70-річчя НАТО, організованого королевою Єлизаветою II.

Королева Єлизавета II і перша леді США Меланія на прийомі в Букінгемському палаці в рамках саміту глав держав і урядів НАТО з нагоди 70-річчя Альянсу
фото: reuters

Зауважимо, що Меланія Трамп місяцями планувала свої вбрання для державного візиту, особливо для банкету. На заходах, де головні особи будуть бачити, але не чути, повідомлення, яке вони надсилають через вибір гардероба, є важливим, і ці деталі часто повідомляються заздалегідь через дипломатичні канали.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом. У перший день візиту, 17 вересня, їх прийняли король Чарльз III та королева Камілла.

До слова, не обійшлося і без курйозів під час візиту, Дональд Трамп поплескав по спині короля Чарльза ІІІ. Згідно з королівським етикетом, фізичні контакти вважаються порушенням та є формою неповаги. Крім того, Дональд Трамп випередив короля Чарльза на кілька кроків під час огляду почесної варти у Віндзорському замку.

Також медіа звернули увагу, що Меланія Трамп порушила королівський протокол, оскільки не зробила реверанс перед Кейт Міддлтон і королевою Каміллою. 

Зауважимо, під час державного банкету у Віндзорському замку дружина британського короля Чарльза ІІІ Камілла та перша леді США Меланія Трамп з’явилися у сукнях у кольорах українського прапора.

Як повідомлялося, Меланія Трамп продемонструвала під час державного візиту до Великої Британії широкий спектр модних рішень – від капелюха, покликаного відвернути увагу, до яскраво-жовтої сукні, яка привертала до неї всю увагу.

Зокрема, король Великої Британії Чарльз ІІІ під час бенкетної процесії зробив важливу заяву щодо підтримки України. «Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми з союзниками єдині у підтримці України, щоб стримати агресію та зберегти мир», – заявив король.

Теги: Королева Єлизавета II Велика Британія Меланія Трамп

