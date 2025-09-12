Головна Світ Політика
Вторгнення російських дронів у Польщу. Трамп зробив нову заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Вторгнення російських дронів у Польщу. Трамп зробив нову заяву
фото: скриншот з відео

Трамп про удари по Польщі: Я не збираюся нікого захищати

Президент США Дональд Трам заявив, що російським дронам не слід наближатися до Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посланням на Clash Report.

Під час розмови з журналістами Трампа запитали, які дії він планує щодо Путіна після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі, зокрема, чи можливе запровадження санкцій.

«Я не збираюся нікого захищати, але їх (дрони, – «Главком») насправді збили і вони впали. Але їм все одно не слід наближатися до Польщі», – йдеться у заяві.

Раніше президент США Дональд Трамп своєрідно відреагував на проникнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Відповідаючи на запитання журналістів, він припустив, що це могла бути помилка, і не став засуджувати дії Росії.

Як повідомлялося, ізраїльський удар по столиці Катару Досі та вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі завдали подвійного удару по репутації президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп Польща

