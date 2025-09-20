Головна Світ Політика
Франція відправила до Польщі винищувачі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Франція відправила до Польщі винищувачі
Винищувачі Rafale виконують завдання у дві зміни, працюючи в режимі оперативного реагування
фото: АР

У ніч на 10 вересня російські безпілотники залетіли на територію Польщі

Франція відправила три винищувачі Rafale до Польщі для участі в операції НАТО «Східний вартовий». Це стало відповіддю на порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, передає «Главком».

Згідно з повідомленням пресслужби НАТО, після атаки російських дронів на Польщу 10 вересня французькі ВПС розгорнули свої літаки для посилення спостереження і швидкого реагування на східному фланзі альянсу.

Винищувачі Rafale виконують завдання у дві зміни, працюючи в режимі оперативного реагування (QRA), перебуваючи в постійній готовності для перехоплення можливих загроз. Пілоти французької авіації взаємодіють з польськими ВПС і іншими силами НАТО.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російські загарбники атакували Україну. Під час масованої атаки декілька ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати.

Також стало відомо, що Велика Британія приєднається до нової місії НАТО «Східний вартовий» у Польщі та перекидає свої винищувачі Typhoon для забезпечення безпеки повітряного простору країни. 

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам посилити свою протиповітряну оборону, взявши за приклад український досвід. Зеленський висловив думку, що у разі масованого повітряного удару Польща не зможе ефективно захистити своїх громадян.

До слова, за результатами опитування Інституту досліджень Pollster на замовлення Super Express, 70% поляків заявили, що у випадку нападу Росії залишаться в країні та братимуть участь у її обороні. Лише 30% респондентів висловили бажання виїхати з Польщі.

Теги: Польща НАТО Франція винищувач

