Російська армія не настільки сильна, як заявляє – Келлог

Келлог: Вони (росіяни) не такі вже й потужні, як їм хотілося б здаватися
Спеціальний представник Трампа Кіт Келлог порадив Володимиру Путіну припинити погрожувати Європі ядерною зброєю

Спеціальний представник Дональда Трампа, Кіт Келлог, заявив, що російська армія не настільки сильна, як це подає кремлівська пропаганда. Про це він сказав під час 21-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), повідомляє видання «Главком».

«Ми обговорювали російських військових, і пролунала фраза: «та ми все-таки їм надеремо дупи», – розповів Келлог.

«Вони не такі вже й потужні, як їм хотілося б здаватися. Так, у них сильна армія, але не настільки, як вони про це заявляють», – підсумував Келлог.

Також Келлог порадив Володимиру Путіну припинити погрожувати Європі ядерною зброєю.

Як відомо, спеціальний представник Дональда Трампа, Кіт Келлог, розповів про важливий аспект роботи з президентом США Дональдом Трампом. Його порада прозвучала на щорічній конференції YES 2025, організованій Фондом Віктора Пінчука, передає «Главком».

За словами Келлога найбільше президент США Трамп не любить, коли ним маніпулюють.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп почав сумніватися в тому, що здатний вплинути на главу Кремля Володимира Путіна щодо питання війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Видання зазначає, що, попри обіцянки покласти край війні в Україні, Трамп останнім часом, судячи з усього, засумнівався в здатності впливати на Путіна. Він зізнався своїм довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення глави Кремля до миру.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, але лише тоді, коли всі країни НАТО зроблять те саме та припинять купувати російську нафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Дональда Трампа.

Трамп наголосив, що НАТО має діяти рішучіше, щоб зупинити війну в Україні. Він закликав Альянс повністю відмовитися від імпорту російської нафти, а також запровадити тарифи у 50–100% на товари з Китаю. За його словами, ці тарифи можна буде скасувати після завершення війни.

Нагадаємо, міністерство торгівлі США оголосило про запровадження нових експортних обмежень проти іноземних компаній, які допомагають Росії обходити санкції. Рішення набуде чинності 16 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомство.

Обмеження стосуватимуться фірм з кількох країн, які постачали товари для військово-промислового сектору РФ.

