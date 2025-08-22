«Іди додому, Іване». У Празі відбулася акція під посольством РФ

Минулорічний пікет біля посольства Росії в Празі в пам'ять про 1968 рік. Прага, 20 серпня 2024 року

У Празі акцією «Іди додому, Іване» вшанували жертв 1968 року та висловили підтримку Україні

Кілька сотень людей зібралися ввечері 21 серпня біля будівлі російського посольства у Празі на акцію «Іди додому, Іване». Захід, організований некомерційними організаціями на чолі з «Людиною у біді», був присвячений річниці вторгнення радянських військ до Чехословаччини у 1968 році та став виявом солідарності з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Radio Prague International.

Учасники акції тримали чеські та українські прапори, а також плакати, що проводили паралелі між радянською окупацією 1968 року та російською агресією проти України у 2022 році. Одним із найпомітніших був плакат із зображенням Володимира Путіна та Дональда Трампа у поцілунку, що нагадує відомий радянський символ. Українська співачка Світлана Райхелова виконала для присутніх пісню «Ой у лузі червона калина».

На місці події чергувала поліція, однак інцидентів не було.

Одним зі спікерів акції став Іржі Колда, якого у 1968 році важко поранили радянські солдати. Він розповів, що, будучи беззбройним, був обстріляний з близької відстані та залишений без медичної допомоги на кілька годин.

«Я зіткнувся з абсолютно безглуздою пропагандистською брехнею та небажанням визнати помилку. Мене могли спокійно як пораненого залишити біля дверей, але їм потрібно було позбутися незручного свідка», – згадав Колда.

Вторгнення військ Варшавського договору до Чехословаччини почалося в ніч проти 21 серпня 1968 року з метою придушення спроб реформ, відомих як «Празька весна». Вже у перший день окупації було вбито або смертельно поранено 58 осіб, а до кінця року кількість жертв зросла до 108.

