«Іди додому, Іване». У Празі відбулася акція під посольством РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Іди додому, Іване». У Празі відбулася акція під посольством РФ
Минулорічний пікет біля посольства Росії в Празі в пам'ять про 1968 рік. Прага, 20 серпня 2024 року
фото: rfe/rl іллюстративне

У Празі акцією «Іди додому, Іване» вшанували жертв 1968 року та висловили підтримку Україні

Кілька сотень людей зібралися ввечері 21 серпня біля будівлі російського посольства у Празі на акцію «Іди додому, Іване». Захід, організований некомерційними організаціями на чолі з «Людиною у біді», був присвячений річниці вторгнення радянських військ до Чехословаччини у 1968 році та став виявом солідарності з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Radio Prague International.

Учасники акції тримали чеські та українські прапори, а також плакати, що проводили паралелі між радянською окупацією 1968 року та російською агресією проти України у 2022 році. Одним із найпомітніших був плакат із зображенням Володимира Путіна та Дональда Трампа у поцілунку, що нагадує відомий радянський символ. Українська співачка Світлана Райхелова виконала для присутніх пісню «Ой у лузі червона калина».

На місці події чергувала поліція, однак інцидентів не було.

Одним зі спікерів акції став Іржі Колда, якого у 1968 році важко поранили радянські солдати. Він розповів, що, будучи беззбройним, був обстріляний з близької відстані та залишений без медичної допомоги на кілька годин.

«Я зіткнувся з абсолютно безглуздою пропагандистською брехнею та небажанням визнати помилку. Мене могли спокійно як пораненого залишити біля дверей, але їм потрібно було позбутися незручного свідка», – згадав Колда.

Вторгнення військ Варшавського договору до Чехословаччини почалося в ніч проти 21 серпня 1968 року з метою придушення спроб реформ, відомих як «Празька весна». Вже у перший день окупації було вбито або смертельно поранено 58 осіб, а до кінця року кількість жертв зросла до 108.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський різко відреагував на переговори, які відбулися між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Він провів історичну паралель з «Мюнхенською змовою» 1938 року, коли європейські лідери намагалися умиротворити Гітлера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Яна Ліпавського.

Теги: Чехія акція росія

«Іди додому, Іване». У Празі відбулася акція під посольством РФ
«Іди додому, Іване». У Празі відбулася акція під посольством РФ
