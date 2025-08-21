Які мінуси росіяни знайшли у Путіні? Опитування вразило результатами

За даними опитування, росіяни хочуть бачити Путіна у президентському кріслі наступний термін

Лише 4% назвали війну проти України головним мінусом Путіна

За даними останнього опитування «Левада-центру», майже половина росіян не бачать недоліків у диктаторі Володимирі Путіні, передає «Главком».

Левада-центр оприлюднив результати опитування, проведеного у липні, де громадян Росії запитали: «Чим вам не подобається Володимир Путін?».

Найбільша група опитаних (48%) відповіла, що їм нема за що критикувати президента, або навіть «усе подобається». Ще 24% заявили, що не змогли визначитися з відповіддю.

Втім, серед тих, хто все ж висловив невдоволення, найбільш поширені претензії були такими:

Занадто м’який, добрий, нерішучий, лояльний – 5% опитаних;

Війна проти України – 4%;

Економічна ситуація, зростання цін і падіння рівня життя – 3%;

Бреше, багато розмов і мало справ, не тримає слова – 2%;

Не думає про народ – 2%.

Рідше згадували пенсійну реформу, корупцію, відсутність боротьби з олігархами, надмірну тривалість перебування при владі та «сліпу довіру оточенню». Також зазначається, що росіяни хочуть бачити Путіна у президентському кріслі наступний термін.

До слова, найактуальнішою проблемою для росіян залишається зростання цін – її відзначили 58% респондентів. На другому місці – війна в Україні та «конфлікт із Заходом» (33%), а замикає трійку лідерів пенсійна реформа та підвищення пенсійного віку (28%).