Переговори про завершення війни. Reuters назвав нові вимоги Кремля

Путін наполягає, щоб Київ вивів війська з підконтрольних Україні територій Донбасу

Російський диктатор Володимир Путін висунув нові вимоги для завершення війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами агентства, Путін наполягає, щоб Київ вивів війська з тих частин Донбасу, які досі перебувають під українським контролем. Натомість Москва готова зафіксувати нинішню лінію фронту на півдні – у Запорізькій та Херсонській областях. Водночас Росія нібито погодилася відмовитися від невеликих територій у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не відмовиться від міжнародно визнаних територій і не піде з Донбасу, який виконує роль «фортеці», що стримує російські війська. «Якщо йдеться про просто відхід зі сходу - ми не можемо цього зробити. Це питання виживання нашої країни», – сказав він.

Зеленський також нагадав, що курс на вступ до НАТО закріплений у Конституції, і лише Україна та Альянс ухвалюватимуть це питання, а не Росія. Як зазначають фахівці, вимога Кремля про відхід України з Донбасу є абсолютно неприйнятною для Києва як у політичному, так і у стратегічному плані.

Нагадаємо, військові керівники США та деяких європейських країн завершили опрацювання військових варіантів гарантій безпеки для України. Напрацювання буде передано на розгляд радникам з національної безпеки.

Раніше президент США заявив, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть відправити в Україну війська для забезпечення миру. Американські військові, за його словами, не будуть присутні на території України. Повідомлялося, що США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України.

Як повідомлялося, «коаліція рішучих» активно готує відправлення сил стримування в Україну – плани майже завершені й готові до реалізації після досягнення перемир'я. Зокрема, Естонія готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти в межах «коаліції рішучих».

До слова, Російська Федерація нібито згодна на гарантії безпеки для України. Водночас Москва не погодиться з тим, щоб колективні гарантії безпеки ухвалювалися без її участі.