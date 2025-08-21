Головна Світ Політика
Переговори про завершення війни. Reuters назвав нові вимоги Кремля

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Москва нібито готова зафіксувати нинішню лінію фронту на півдні та відмовитися від певних територій
фото: Reuters

Путін наполягає, щоб Київ вивів війська з підконтрольних Україні територій Донбасу

Російський диктатор Володимир Путін висунув нові вимоги для завершення війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами агентства, Путін наполягає, щоб Київ вивів війська з тих частин Донбасу, які досі перебувають під українським контролем. Натомість Москва готова зафіксувати нинішню лінію фронту на півдні – у Запорізькій та Херсонській областях. Водночас Росія нібито погодилася відмовитися від невеликих територій у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не відмовиться від міжнародно визнаних територій і не піде з Донбасу, який виконує роль «фортеці», що стримує російські війська. «Якщо йдеться про просто відхід зі сходу - ми не можемо цього зробити. Це питання виживання нашої країни», – сказав він.

Зеленський також нагадав, що курс на вступ до НАТО закріплений у Конституції, і лише Україна та Альянс ухвалюватимуть це питання, а не Росія. Як зазначають фахівці, вимога Кремля про відхід України з Донбасу є абсолютно неприйнятною для Києва як у політичному, так і у стратегічному плані.

Нагадаємо, військові керівники США та деяких європейських країн завершили опрацювання військових варіантів гарантій безпеки для України. Напрацювання буде передано на розгляд радникам з національної безпеки.

Раніше президент США заявив, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть відправити в Україну війська для забезпечення миру. Американські військові, за його словами, не будуть присутні на території України. Повідомлялося, що США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України.

Як повідомлялося, «коаліція рішучих» активно готує відправлення сил стримування в Україну – плани майже завершені й готові до реалізації після досягнення перемир'я. Зокрема, Естонія готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти в межах «коаліції рішучих». 

До слова, Російська Федерація нібито згодна на гарантії безпеки для України. Водночас Москва не погодиться з тим, щоб колективні гарантії безпеки ухвалювалися без її участі.

Теги: путін переговори Донеччина

