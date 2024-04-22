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Омбудсмен звернувся до людей, які виходять на акції підтримки військовополонених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Омбудсмен звернувся до людей, які виходять на акції підтримки військовополонених
Омбудсмен попросив українців не розповсюджувати приватну інформацію про військовополонених
фото: Анна Білоус

Лубінець закликав українців дбати під час мітингів та у соціальних мережах про те, аби ворог не довідався персональні дані полонених

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець застеріг українців від публічного розповсюдження персональних даних військовополонених, цивільних, яких незаконно утримує Росія, та їхніх родичів. Про це йдеться у його дописі в Telegram.

«Окрім активних дій шахраїв, які заради наживи виманюють гроші в родин, які чекають з полону та незаконного утримання своїх рідних, такою інформацією активно цікавляться і російські спецслужби. Вона їм необхідна для того, аби й так нестерпні умови наших захисників та захисниць перетворити на ще гірші. Моральне приниження чи залякування за умов знання персональних даних військовополоненого чи цивільного заручника може спричинити ще більшу шкоду, ніж фізичний вплив», – зазначив він.

Лубінець закликав українців дбати під час мітингів та у соціальних мережах про те, аби ворог не довідався персональні дані полонених: прізвища, імена, звання, позивний, номер бригади, частини, місце дислокації, фото тощо.

«Ворог підступний і чатує у всіх сферах. І його головна ціль не змінилася – він хоче, щоб українці й Україна перестали існувати. Тож бережіть одне одного та персональні дані! Пам’ятайте, що пошуками українських захисників та захисниць, цивільних громадян та дітей безкоштовно займаються лише уповноважені державою органи», – наголосив Лубінець.

Раніше повідомлялося, що у Копенгагені відбулася акція «Голоси полонених», учасники якої вимагали звільнити українських військових, які перебувають у російському полоні у жахливих умовах, піддаються допитам і тортурам.

До слова, мешканці столиці вже неодноразово влаштовують акції на підтримку українських військовополонених.

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Теги: війна полон Лубінець мітинг

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