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Олексій Копитько Експерт та блогер

Статистика війни. Росія змушена визнати величезні втрати

glavcom.ua
Армія РФ продовжує посилати своїх бійців на вірну смерть
фото з відкритих джерел

Мобілізація поступово вирівнює кількість втрат в абсолютних цифрах щодо чисельності населення регіонів РФ

Група «Інформаційний опір» продовжує фіксувати імена російських солдатів, яких у Росії визнали вбитими чи публічно поховали.

Станом на 8 квітня 2024 року на базі – 50578 імен. І ще близько 600 людей точно вбито, але є якісь розбіжності в даних.

Тобто: найменші (!) визнані у самій Росії (!!!) втрати вбитими (а це не всі види безповоротних втрат) перевалили за 50 тисяч. І ця цифра – у рази занижена.

Сумарні безповоротні втрати російської армії в Україні, за нашою оцінкою, становлять близько 200 тис. чоловік.

Російський проект «Медіазону» та російська служба ВПС станом на 12 квітня 2024 р. нарахували 50471 ім'я. На основі аналізу справ про спадщину вони оцінюють кількість убитих у 85 тис., але це занижене число.

Лідери в абсолютних цифрах, згідно з підрахунками ІС:

  • Краснодарський край – 2558
  • Свердловська область – 1780
  • Башкортостан – 1777
  • Татарстан -1449
  • Челябінська область – 1442
  • Самарська область – 1359
  • Пермський край – 1344
  • Бурятія – 1252
  • Волгоградська область – 1198
  • Московська область – 1180

Привертає увагу зростання визнаних втрат у Татарстані – він вже на четвертому місці. Башкортостан за нинішньої динаміки скоро вийде на друге місце. Як і раніше, аномальною залишається цифра Бурятії, але там динаміка знижується – просто закінчуються люди.

На тлі повені та затоплених цвинтарів в Оренбурзькій області кількість визнаних убитих там перевищила 1000 осіб.

Мобілізація поступово вирівнює кількість втрат у абсолютних цифрах за чисельністю населення регіонів РФ. За винятком Москви та Пітера, які задіяні в дуже ощадному режимі.

Я вже наводив відносні втрати, і ці цифри стають все наочнішими: один москвич коштує як 53 тувинці, 44 буряти, 39 жителів Сахаліну, 26 жителів Псковської області і т.д. Але цих людей нікому не шкода. Доведено, що на білгородців у Росії взагалі всім начхати.

Але певний потенціал для невдоволення є.

Наприклад. З 26 лютого до 8 квітня (просто під рукою таблиця цей період), тобто, за півтора місяці число визнаних убитих становило:

  • у Чечні – 11 осіб
  • у Татарстані – 271 людина
  • у Башкортостані – 247 осіб.

Число працездатних чоловіків у Чечні лише втричі менше, ніж у поволзьких республіках, а втрати в абсолютних цифрах – у 22-25 разів нижчі, у відносних – у 7-8 разів нижчі. Тобто, один кадировець «коштує» як 7 татар або 8 башкир. Чи є ще питання, хто більше матері-історії цінний?

Кадиров отримує данину від Москви, купує на ці гроші росіян в інших регіонах та відправляє їх на смерть, після чого грабує окуповані території України. Своїх береже. Потрійний прибуток.

У Бурятії число працездатних чоловіків у 1,6 менше, ніж у Чечні, а визнані втрати за вказаний період – у 6 разів більше (66 осіб).

Навіть на основі дозованої інформації, яку пропускає російська цензура, помітні величезні диспропорції між регіонами. Кремлю вдається гасити цю проблему, поки федеральний бюджет може перерозподіляти кошти з нафти.

Це ще одна причина, через яку удари по НПЗ надефективні – менше ресурсів на гасіння міжрегіональних тертя як потенційного джерела дестабілізації.

Виникає питання: може, в цьому й причина, чому удари по НПЗ так турбують партнерів? Їхній панічний жах з приводу поразки Росії відомий.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія окупанти втрати

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