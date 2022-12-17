Британський прем'єр доручив оцінити перебіг війни в Україні: для чого це потрібно

Джерело зазначає, що Ріші Сунак намагається оцінити, що Британія вклала в Україну і що «натомість отримала»

Британський прем'єр Ріші Сунак попросив уряд оцінити хід війни в Україні. Високопосадовці побоюються, що він може зайняти надто обережну позицію. Про це повідомляє BBC.

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Повідомляється, що запит Сунака викликав тривогу в урядових колах, оскільки військове командування стверджує, що постачання зброї до України можуть виявитися вирішальними в наступні зимові місяці.

«Війни не виграються на дашбордах. Війни виграються на інстинктах. На початку війни Борис Джонсон сів і сказав: «Давайте просто зробимо це». Отже, Ріші потрібно направити свого внутрішнього Бориса на зовнішню політику і ні на що інше», – зазначило джерело BBC.

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За його словами, цей аудит призначений для оцінки ходу війни та значення воєнного внеску Великої Британії. Тобто оцінити, що Британія вклала в Україну і що «натомість отримала».

Зазначимо, британська сторона є одним з найбільших постачальників військової допомоги Україні. За даними ВВС, президент України Володимир Зеленський знає про дебати у Великій Британії і тому просить Сунака посилити військову підтримку.

«Президент Зеленський відчув, що відбувається. Він розмовляв з Ріші. Він намагався надихнути його, говорячи, що Велика Британія – великі визволителі, великі бійці. Ви нам потрібні», – зазначило джерело.

Видання пише, що запитувана оцінка припадає на вирішальний момент війни в Україні. Офіційні особи вважають, що єдиний спосіб для українських військ отримати перевагу – збільшити постачання озброєнь.

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Раніше повідомлялось, що США нададуть системи Patriot і ще кілька сюрпризів для України.

Нагадаємо, раніше Міністерстві оборони США підтвердило намір передати Україні системи протиракетної оборони Patriot.

Також днями секретар РНБО Олексій Данілов розмістив у соцмережах афішу американського фільму «Патріот», нагадавши російській публіці про те, що США ухвалили рішення передати Україні найближчим часом системи ППО Patriot.

Згодом посольство Росії відреагувало на інформацію щодо планів США передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Кремль розцінив це як провокацію і, як завичай, почав погрожувати наслідками.