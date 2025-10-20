Головна Світ Соціум
Армія оборони Ізраїлю повернулась до перемир'я в секторі Газа після ударів по ХАМАС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Reuters

ХАМАС заперечив, що порушував домовленості про припинення вогню

Армія оборони Ізраїлю оголосила про відновлення режиму припинення вогню в секторі Газа після серії авіаударів по позиціях ХАМАС. Ці удари стали відповіддю на порушення з боку бойовиків, які призвели до загибелі двох ізраїльських солдатів. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

У заяві ЦАХАЛ зазначено, що після серії значних ударів у відповідь на порушення, здійснені ХАМАС, армія Ізраїлю відновила дотримання режиму припинення вогню. Водночас, у ЦАХАЛ підкреслили, що продовжуватимуть дотримуватися умов угоди, але «жорстко реагуватимуть» на будь-які її порушення.

Нагадаємо, ізраїльські війська звинуватили палестинське угруповання ХАМАС в атаці в секторі Гази та відзвітували про удари у відповідь. Самі ж бойовики заперечують, що порушували домовленості про припинення вогню. 

За даними медіа, палестинські бойовики атакували ізраїльські війська в місті Рафах на півдні сектору Гази, що спонукало Армію оборони Ізраїлю завдати авіаударів у тому районі.

Раніше Державний департамент США заявив, що Вашингтон поінформував гарантійні держави угоди про припинення вогню в Газі про «достовірні повідомлення, що вказують на неминуче порушення ХАМАСом» режиму тиші проти цивільного населення сектора Газа.

ХАМАС Ізраїль сектор Гази перемир'я

