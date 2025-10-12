У Єгипті пройде саміт для припинення війни в Газі: названо дату

13 жовтня у Єгипті пройде саміт для припинення вогню в Газі

Запрошення на саміт було надіслано 20 державам

У Шарм-еш-Шейху (Єгипет) пройде важливий саміт, на якому обговорюватиметься припинення вогню в секторі Газа. Як повідомляє канцелярія президента Єгипту, у заході візьмуть участь лідери понад 20 країн, передає «Главком».

За інформацією журналіста Axios Барака Равіда, запрошення на саміт було надіслано 20 державам, серед яких Іспанія, Японія, Азербайджан, Вірменія, Угорщина, Індія, Сальвадор, Кіпр, Греція, Бахрейн, Кувейт і Канада. Водночас, Ізраїль участі в саміті не братиме.

Як ідеться в повідомленні Єлисейського палацу, президент Франції Еммануель Макрон вирушить до Єгипту в понеділок, 13 жовтня. Заявлена мета – підтримати угоду про припинення вогню в Секторі Гази, досягнуту за посередництва США.

Також високопоставлений член ХАМАС Осама Хамдан підтвердив агентству AFP, що групування почне звільнення ізраїльських заручників вранці 13 жовтня.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і палестинський рух ХАМАС погодилися на перший етап американського мирного плану. За його словами, угода передбачає повне звільнення всіх заручників та відведення ізраїльських військ до погодженої лінії. Президент назвав це першим кроком до «сильного, міцного та вічного миру».

До слова, Трамп здійснить візит до Ізраїлю у контексті підписання угоди про припинення вогню та обміну заручниками між Ізраїлем та ХАМАС. Президент США прибуде до Ізраїлю на початку наступного тижня за запрошенням прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу.

Водночас, як пише CNN, ізраїльська влада вважає, що угруповання ХАМАС може не мати змоги знайти або повернути тіла всіх заручників, які загинули в секторі Гази.