Загинув, повертаючись з бойового чергування. Згадаймо Олександра Різника

Захисникові України назавжди 35 років
колаж: glavcom.ua
Лейтенант поліції разом із побратимами повертався з нічного бойового чергування на краматорському напрямку, коли ворог атакував групу FPV-дронами

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Різника.

Інспектор інженерно-будівельного відділення полку поліції особливого призначення «Корпус оперативно-раптової дії» (стрілецький) Головного управління поліції Київщини, лейтенант поліції Олександр Різник загинув 6 травня 2025 року на Донеччині, під час виконання бойового завдання. Йому назавжди 35 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Народився Олександр у селі Коврай на Черкащині. Саме тут минуло його дитинство, тут він зробив перші кроки до дорослого життя та здобув освіту. Уже у 2009 році він обрав шлях служіння суспільству, почавши працювати в правоохоронних органах, а саме у підрозділі спецпризначення міста Києва.

«Ми познайомились у 2014 році. Сашко дуже мені сподобався. Був такий гарний, мужній. Йому личила форма. Він оберігав мене. З того часу ми ніколи не розлучались. Коли ми стали батьками, то Сашко був неймовірно дбайливим батьком та чоловіком. Ми завжди були разом, втрьох» – згадує Вікторія, дружина Олександра.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Олександр приєднався до стрілецького полку поліції Київщини, щоб продовжити боронити країну.

фото: поліція Київщини

«Рішення стати на захист Батьківщини Сашко прийняв самостійно. Він мені про це сказав вже в той момент, коли почав збирати документи», – ділиться дружина героя.

Спершу правоохоронець був на Сумському напрямку, де разом із побратимами виконував евакуацію населення в умовах постійної небезпеки. Згодом його підрозділ було передислоковано до міста Краматорськ Донецької області. Там Олександр продовжив службу, де займався облаштуванням позицій. Поліцейський проводив комплекс фортифікаційних та маскувальних заходів для ефективного ведення бою з ворогом, захисту бійців від засобів ураження противника. Він завжди демонстрував витримку, професіоналізм та незламність духу, завжди залишаючись надійною опорою для побратимів.

фото: поліція Києва

«Пам’ятаю нашу першу зустріч. Від Олександра линув позитив, він завжди підтримував друзів. Перед смертю він подарував мені футболку. Я бережу її, вона надзвичайно цінна для мене» – згадує побратим Олександра, на псевдо Мерс.

6 травня 2025 року Олександр перебував на краматорському напрямку та разом із побратимами вночі повертався з бойового чергування. У цей момент ворог здійснив атаку FPV-дронами. Внаслідок удару лейтенант поліції отримав тяжкі поранення. Попри зусилля медиків та побратимів, під час евакуації, він помер дорогою до лікарні.

фото: поліція Київщини

В Олександра Різника залишилися дружина, донька та батьки.

«Є бажання в якийсь день прокинутись. Я досі не вірю, що Сашка більше немає в моєму житті. Для мене він на службі, просто без зв’язку. Я не можу змиритись із втратою» – зазначає Вікторія.

За мужність, відданість, виявлені під час виконання бойового розпорядження, сумлінне та бездоганне служіння народові лейтенанта поліції Олександра Різника посмертно нагороджено відзнакою президента України «За оборону України».  

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

